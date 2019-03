Hogyan válasszunk kanapét?

Tipp: Ma már egyáltalán nem ritkaság, hogy az interneten rendel bútort valaki, hiszen a világhálónak köszönhetően nem kell messzire utazni egy-egy bemutatóterem kínálatához. Célszerű megbízható, valós telephellyel, üzlettel is rendelkező cégtől vásárolni, amely a honlapon és az esetleges személyes kérdéseinkre is kielégítő tájékoztatást ad.

(X)

A mai trendek a kényelmes, letisztult megjelenésű bútoroknak kedveznek, legyen szóvagy komplett ülőgarnitúráról. Legyen szép, kényelmes, könnyen tisztítható, esetleg még kinyitható is – ezek a fő kívánalmak kanapé vagyvásárlásakor az Alpha Bútor üzleteiben és webáruházában. Mivel sok lakásban nincs elég hely egy franciaágy beállításához, a kanapé gyakran alvásra is szolgál, ezért többfunkciós darabot kell választani, amelynek a fekvőfelülete is teljes értékű, éppen olyan kényelmes, mint az ülőrész. Erre garancia, ha az ülő- és fekvőfelület is erősített bonellrugós, ami híres a tartósságáról és komfortról, mely a mindennapi alváshoz szükséges; ilyennel szerelt többek között a Móritz nyitható kanapé.Érdemes utánanézni, rendelhető-e több méretben is a kanapé; a nyitható típusoknál a 140x200 cm-es fekvőfelületű változat a kis szobákba is befér , de gyakran 160-as méretet is választhatunk. Ha igazán luxus kinyitható fekvőhelyet szeretnénk, és helyünk is van hozzá, találunk olyan típusokat is, amelyek egyenesen újraértelmezik a mindennapi alvás és a nyitható kanapé nexusát. A Denver Big Sofa például nem véletlenül kapta a nevét: csukott állapotban 270x110 cm-es külső mérettel rendelkezik, és az alap fekvőfelülete is 155 cm mély.Ha nem fal mellé, hanem térbe szeretnénk állítani a bútort, fontos, hogy színre húzott hátkárpittal rendelkezzen, így hátulról is esztétikus látványt nyújt.Nagyon népszerűek a sarokgarnitúrák, amelyek körbe támlás kivitelüknek köszönhetően meglepően sok vendégnek kínálnak ülőhelyet, míg a vendégágy funkció lehetőséget biztosít nekik az éjszakai maradásra is. Nem mellékes az ágyneműtartó mérete, hiszen rengeteg holmit – tartalék ágyneműt, takarót, párnákat – elnyel, a Madeira nyitható sarokgarnitúra például kiemelkedő tárolóhelyet nyújt.Szempont lehet a választásnál az is, hogy egyes kanapékhoz vagy ülőgarnitúrákhoz puffot is választhatunk, ez lábtartóként vagy ülőalkalmatosságként is használható. Plusz kényelmi funkciót jelentenek az állítható fejtámlák, a modern környezetbe illő krómlábak pedig nemcsak a takarítást könnyítik meg, hanem könnyedebbé is teszik a robusztus kanapé, s egyben a nappali látványát.