Hogyan díjazzuk a jó teljesítményt?

A motiválásnak természetesen sok eszköze létezik, azonban abban mindannyian megegyezhetünk, hogy a pénz az a motiváció, amit senki sem hagyhat figyelmen kívül. És ez még azokra a beosztottakra is vonatkozik, akiket az anyagiaknál magasabb szintű motiváció késztet jó teljesítményre, termelékenységre.A jó bérezési rendszer alapvető tétele, hogy mindig a termelést, a jó statisztikákat kell jutalmazni/díjazni, ekkor kapunk újra jó teljesítményt. Amennyiben a „nem termelést" jutalmazzuk, akkor „nem termelést" fogunk kapni. Ez így egyszerűen hangzik, de pontosan mit is jelent? Nézzünk egy példát! Van két azonos munkakörben dolgozó munkatársunk, akik közül az egyik jól termel, viszont a másik kevésbé. Ha azonos a munkabérük, akkor a jól termelő kolléga előbb-utóbb elveszíti a motivációját, hiszen látja, hogy kisebb teljesítménnyel is elérheti ugyanazt a díjazást. A „nem termelő" munkatárs továbbra sem fog változtatni a hozzáállásán, hiszen ő köszöni szépen, így is megkeresi ugyanazt a pénzt, mint a termelékeny társa, majd „hülye lesz megszakadni". Ez utóbbi sajnos nagyon elterjedt hozzáállás sok munkahelyen, ami hatalmas veszélyt jelent a vállalkozásra, hiszen hosszú távon a jól termelő, ám elégedetlen munkatársak elhagyják a fedélzetet, és csak a kevésbé hasznosak maradnak a cégnél. Innen pedig már egyenes az út a lejtőn lefelé.De mit tehet a tudatos vezető, hogy ne kerüljön ebbe a helyzetbe? A válasz egyszerűnek tűnik: csak a termelést, a jó statisztikákat jutalmazza/díjazza! Újabb kérdés merülhet fel: honnan tudhatja a vezető, hogy melyik munkatársa hajt hasznot a vállalkozás számára? A megoldás az előző válaszban rejtőzik: a statisztikák segítségével! Azaz mérhetővé kell tennie valamennyi munkatársa teljesítményét. Ez nem olyan nehéz, mint első látásra tűnhet, igaz, egy kis energiát a vezetőnek is be kell fektetni, míg kialakulnak a szükséges mérőszámok.Első lépésként meg kell határozni a pontos munkakört és az abban ellátandó feladatokat (ezt hivatott rögzíteni a munkaköri leírás, posztleírás), de a legfontosabb, hogy tisztázzuk, mi az az eredmény, amit azon a poszton elvárunk a munkatárstól, és ezt írásban kommunikáljuk is felé. Minél konkrétabb/pontosabb az elvárás megfogalmazása, annál sikeresebbek leszünk a termelés díjazásában.Miután ezzel a lépéssel megvagyunk, alakítsuk ki az elvárt eredmény mérésére alkalmas statisztikákat! Jó hír, hogy mindenfajta tevékenység mérése lehetséges, és ehhez még csak közgazdaságtudományi diploma sem szükséges, csupán logikus gondolkodás, ismertebb elnevezéssel „józan paraszti ész".Nagyon fontos: ne a munkatárs tevékenységét díjazzuk, hanem a tevékenysége EREDMÉNYÉT!Amennyiben egy munkatárs több posztot is betölt, akkor valamennyi munkaköréhez külön statisztikát szükséges felállítani.A jó statisztika olyan, mint az autónk műszerfalán a különböző kijelzők: egyetlen pillantással fel tudjuk mérni, hogy mit mutat. A statisztikákat folyamatosan kell vezetni, meghatározott időszakonként kontrollálni, és a munkatárssal együtt értékelni. A számok makacs dolgok, és már rövid távon is hasznos információkkal látják el a vezetőt. További jó hír, hogy a statisztikák, a kontroll bevezetésével a kevésbé termelékeny munkatársak el fogják hagyni a cégünket. Ne akarjuk visszatartani őket, gyengítsék csak a konkurenciát!Az a bérezési/jutalmazási rendszer − amely a statisztikákon, a teljesítmény pontos mérésén alapul − elégedetté és motiválttá fogja tenni a termelékeny munkatársakat, és segítséget nyújt a megtartásukhoz is, ami a jelenlegi munkaerőpiacon nem utolsó szempont.Statisztikákat nemcsak a munkatársak értékeléséhez javasolt vezetni, hanem a termelésben is. Ha már hosszabb ideje használunk statisztikákat a vállalkozásunkban, akkor sok olyan mutatószám áll a rendelkezésünkre, amelyek a következő időszak üzleti/termelési/pénzügyi tervezéséhez nyújtanak megbízható segítséget. A statisztikák folyamatos vezetésével az esetleges kedvezőtlen folyamatokat is könnyebb tetten érni, mindössze pontosan meg kell nézni, mikor kezdtek hanyatlani a statisztikák, és meg kell vizsgálni, hogy mi történt abban az időszakban a vállalkozásunkban. Ha megtaláltuk a hanyatlás okát, haladéktalanul szüntessük meg, és a statisztikák újra javulni fognak.