History – egy több ezer évet átölelő történet a lovak szemszögéből

Magyarország legmonumentálisabb lovasshow-ját rendezik szeptember 26-án a gyirmóti Rodeo Ranchen. A lélegzetelállító lovasshow több ezer évet elevenít meg a lovak szemszögéből két felvonásban, tizenöt sztárfellépővel!

„Eddigi pályafutásom legnagyobb, legösszetettebb és leglátványosabb show-jára készülök” – mondta Tóth Szilárd, a Győri Lovas Színház vezetője.

– Miről szól a History, mire számíthat a közönség?

– A History egy nagyon régóta dédelgetett álmom, hiszen ebben az előadásban a lovak szemszögéből mutatunk be neves korokat, pillanatokat. A kétórás show-t kétfelvonásosra terveztük. A több ezer éves történelmi visszatekintést az őskortól kezdjük, ahol bemutatjuk azt a pillanatot, amikor az ősember nem megenni, hanem megszelídíteni akarta a lovat. Majd korokon átívelve, ahol a jó és a rossz küzdelme folyamatosan megmutatkozik, a világháború lesz a zárójelenet. Itt az állatok a gépekkel szemben találják majd magukat. Ezt bővebben nem is fejteném ki, mert szeretném, hogy az érdeklődőket sok meglepetés érje.

– Ez már most izgalmasan hangzik. Ezúttal kikkel dolgoznak együtt, hogy ez a lélegzetelállító lovasshow megszülethetett?

– Az őskorban játszódó jelenetben például igazi vadállatok is megjelennek, míg a zárójelenetben egy eredeti tank is helyet kap. A főszereplő lovak tündérmesébe illő szárnyas paripákká alakulnak, és mit mondhatnék még: tánccsoportok, mazsorettek, tornászok, parkourosok, ketrecharcosok, függönytáncosok és még sorolhatnánk, hogy mennyi mindenkit bevontunk abba, hogy egy egyedülálló show-t hozzunk létre. A Győri Ördöglovasok mellett a Pusztai Róka Nomád Hagyományőrző Egyesület, a Kassai Lovasíjász Iskola íjászai, Tókics Mihály csikósvilágbajnok és csapata, továbbá Hamza Viktória szabad­idomító is részt vesz abban, hogy az előadás sikeres legyen. Ilyen összetett monumentális lovasműsor még nem volt Magyarországon.

– Említette, hogy a History egy régóta dédelgetett álma volt. De az álom „színpadra” viteléről még nem esett szó.

– Ez a produkció egy hármas szerzőpáros keze munkáját dicséri. Derzsi György barátom társrendezőként és zeneszerzőként vesz részt a produkcióban, míg Pesty-Nagy Kati szövegíró a dalokért és a prózákért felel. Jómagam megálmodtam a jubileumi előadást. Megírtam, forgatókönyvet készítettem és látványt terveztem hozzá. Nagy munka van mögöttünk.

– Ha jól tudom, a lovas­show egy „sztárparádé” lesz. A nézők sok ismerős arccal találkozhatnak majd a történelmi utazás alatt.

– Igen, de a főszerep ezúttal is a lovaké és a látványé lesz. Ezúttal még nagyobb hangsúlyt fektettünk a színházi és zenei élményre. A közönség így a történelmi utazás során találkozhat többek között Kassai Lajos lovasíjász-világbajnokkal, Békefi Viktóriával, a Sztárban sztár győztesével, Vadkerti Imrével, a Kormorán frontemberével, élőben zenél a Rómeó Vérzik rockegyüttes és az Ataru Taiko japán harcidob-együttes. A színészek közül felismerhetjük többek között Kecskés Tímeát, Borbély Richárdot, Bucsi Pannit és Ágoston Mátét. Az előadás narrátora Sipos Imre lesz.

– Milyen járványügyi óvintézkedésekkel készülnek?

– Természetesen minden szabályt betartva készülünk a nagy estére. A lovasshow egy ültetett szabadtéri rendezvény lesz. Így a maszk használata nem kötelező, de ajánlott. A nézőket három, egymástól elkülönített szektorban helyezzük el.

Tudnivalók

Jegyek válthatók az interneten, a gyorilovasszinhaz.hu weboldalon.

