Gyorsabb és kényelmesebb betegellátás - ezt nyújtja az EESZT

„A páciensek számára ez gyorsabbá, kényelmesebbé és személyre szabottabbá teszi az ellátást. Nem kell magukkal vinnünk az orvoshoz a leleteket, zárójelentéseket, ambuláns lapokat, mert azokat a Térből a kezelőorvos bármikor lekérheti – mondta el Szabó Bálint, az Állami Egészségügyi Ellátóközpontfőosztályvezetője. – Az orvosok döntéseit pedig sokkal több információ segíti, hogy lerövidüljön a betegút és biztosabb legyen a diagnózis."A Térnek köszönhetően elkerülhetők a feleslegesen megismételt vizsgálatok, az orvosok pontosabb képet kapnak a betegükről. A háziorvos látja, hogy páciense kiváltotta-e a receptet, felhasználta-e a beutalót, azaz megkezdte vagy folytatja-e a terápiát. A gyógyszerészek pedig a betegnek felírt összes vényt látják a rendszerben, így arra is figyelmeztetni tudják a pácienst, ha esetleg két egymásnak ellentmondó receptet látnak.Sőt, aTAJ-száma segítségével a páciens maga is meg tudja nézni naprakész ellátási adatait, korábbi kezeléseik dokumentumait, zárójelentéseit, leleteit, receptjeit és fel nem használt beutalóit. A lakosság informálását célzó rendszer használata egyszerű, az oldalak kimondottan felhasználóbarát módon lettek kialakítva. Jelenleg a fekvőbeteg-intézmények és a gyógyszertárak 100 százaléka, a háziorvosok 87 százaléka, a járóbeteg-intézményeknek pedig 85 százaléka használja napi szinten ezt a felhő alapú technológiát. A közelmúltban az Országos Mentőszolgálat is csatlakozott az EESZT-hez, így a mentés közben lekérhetők a páciens legfontosabb adatai, illetve automatikusan feltöltődnek az ellátás során keletkező releváns dokumentumok.Ha minden orvos és gyógyszerész aktívan használja az EESZT-t, az ott elérhető adatok alapján pontosabb és megalapozottabb orvosi döntések születhetnek. Ha pedig sürgős beavatkozásra van szükség, az orvos gyorsabban és kockázatmentesebben tudja ellátni a beteget. Kérjük tehát háziorvosunkat, kezelőorvosunkat, hogy töltsék fel a kezelésünkre vonatkozó dokumentumokat, így gyorsabb, hatékonyabb és kényelmesebb lesz a betegellátás.