Győrnek képzik a szakembereket

A Miskolci Egyetem Anyagtudományi Karának díjazottjai a 2019-es OTDK-n dr. Palotás Árpád Bence dékán úrral.

A volt jedlikes Máté Mirjam mentorával, Mende-Tokár Mónikával.

Az OTDK Műszaki Tudományi Szekciójában a második legtöbb előadással, 63 dolgozattal a Miskolci Egyetem nevezett, magasan túlteljesítve a hallgatói létszám alapján elvárható szintet. Sőt, az elért helyezések alapján az ország harmadik legeredményesebb kara lett a Műszaki Anyagtudományi Kar. Mindez azért lehet fontos a győrieknek, mert a részt vevő hallgatók jelentős része a Nemak Győr Alumíniumöntöde Kft.-vel közös duális képzésen vesz részt - a szóban forgó anyagmérnöki képzés pedig vonzó karrierlehetőséget nyújthat a műszaki pályát kiszemelő győri diákoknak.A győri Nemak számára kiemelten fontos partner a Miskolci Egyetem, hiszen az országban egyedül itt folyik olyan jellegű – anyagmérnöki – képzés, amely támogatja a speciális öntödei iparágat. Mondhatni, ez a Nemak „tudományos bázisa", amely nemcsak a szakember-utánpótlás biztosításával, hanem kutatásokkal is támogatja a Nemakban folyó gyártást. Az egyetemi képzés megerősítését a vállalat anyagilag is támogatta az elmúlt években, ennek is köszönhető, hogy mára kiemelkedő oktatói gárda és stabil hallgatóbázis alakult ki Miskolcon, sőt, doktori képzés is folyik a területen. „Ennek hatalmas jelentősége van, hiszen a szakember-utánpótlás és a tudományos háttér megléte nélkül a szakma kihalásra van ítélve" – mondja dr. Fegyverneki György, a Nemak termék- és folyamatmérnökségének vezetője, aki egyben a Miskolci Egyetem Könnyűfémöntészeti Kihelyezett (NEMAK) Intézeti Tanszékének vezetője is.Az OTDK-n kiemelkedő eredményt elérni, helyezettnek lenni a legkomolyabb szakmai siker, amit a szakmát tanuló diákok elérhetnek - a legjobbak a sikeres helyi TDK- (Tudományos Diákköri) szereplés után jutnak tovább ide. Köztük Máté Miriam, aki a Miskolci Egyetem Öntészeti Intézetének hallgatójaként azt vizsgálta, milyen adalékanyagokkal csökkenthető az alumíniumöntvényekben keletkező zárványok száma.„Olyan kutatást végeztem, amely valós ipari problémára ad megoldást, és a kapott eredményeim hasznosulnak a technológiai folyamat során. Még a középiskolában elhatároztam, hogy dolgozni fogok egyetem mellett. De miért ne lehetne a tanulás a munkám?! - vetődött fel bennem a kérdés. Előre jeleztem, hogy szeretnék TDK-zni, hiszen ez egy igazi kihívás, egy mozgatórugó" – mondja Miriam, akinek munkája első helyezett lett az országos szakmai megmérettetésen.A pályamunka elkészítéséhez Miriam komoly segítséget kapott a Nemaktól, amely biztosította az eszközöket és a mérnöki jelenlétet ahhoz, hogy a duális vállalati szakasz ideje alatt elvégezhesse a pályamunkájához szükséges próbatestek leöntését és vizsgálatát. A vizsgálatok egy részét pedig a Miskolci Egyetemen végezte, a készséges oktatók támogatásával.A Nemak és a Miskolci Egyetem között az elmúlt években nagyon szoros, mintaszerű együttműködés alakult ki, amely a gyártást és a képzést egyaránt támogatja. A segítő légkörnek hála a diákok nem csupán korszerű tudást átadó egyetemi oktatókat, hanem támogató emberi légkört és otthont is találnak Miskolcon, ahol az ambiciózus hallgatók minden segítséget megkapnak a tanulmányaikhoz és munkájukhoz.A Nemak figyel például arra is, hogy a diákjai minél több szakmai lehetőséghez jussanak már az egyetemi éveik alatt, így amikor kutatási megbízást adnak az egyetemnek egy-egy témában, a hallgatókat is aktívan bevonják a projektekbe. Ilyen projektek keretében vizsgálják a többi között azt, hogy az összetétel módosítása során, különböző adalékanyagok hatására hogyan változnak az alumínium egyes tulajdonságai, de a gyártás során használt gépek/berendezések beállításait is az egyetemistákkal együtt tesztelik a Műszaki Anyagtudományi Kar Öntészeti Intézetének szakemberei. A diákok így a gyártást élesben támogató, komoly tudományos projektekben vehetnek részt, valóban az életre készülve, s amellett, hogy ezzel magas szintű plusztudást kapnak, összekötő kapocsként is működnek az egyetem és a Nemak között.„Nagy előny, hogy az elméleti oktatás mellett nagyobb betekintést nyerhetek az iparba, illetve, ha majd kilépek a nagybetűs életbe, már rendelkezni fogok szakmai tapasztalattal is" – mondja a díjazott, Máté Miriam.„Nagyon büszkék vagyunk az eredményre, hiszen mi Győrnek képezzük a szakembereket, Miriam pedig egy igazi »győri életpályát« képvisel: a Jedlikben technikusi szakmát szerezve tanult tovább a Miskolci Egyetemen, majd Győrbe tért vissza a duális képzésben gyakorlatra. Nem kérdés, hogy az anyagmérnökként végzett fiatal szakembereket a Nemak tárt karokkal várja vissza, hiszen nagyon nagy az igény a speciális tudásukra, természetesen nemcsak a Nemaknál, hanem mindenhol, ahol fémgyártás folyik, a többi között az autóipar jelentős részében" – mondja dr. Fegyverneki György.