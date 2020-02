Győri ingatlanvásárlás? Egyre többen döntenek mellette

Ingatlanvásárláson gondolkodik? Ugyan az otthonteremtés sokak számára egyelőre elérhetetlen álom, de akik családi segítségre számíthatnak, vagy a hitelintézetek ajánlatait használnák ki, máris jobb helyzetben vannak. A tapasztalatok azt mutatják, hogy nem ritka a kifejezetten befektetési céllal történő lakásvásárlás, ennek pedig egyik célpontja Győr.

Országszerte tendencia, hogy a rohamosan fejlődő nagyvárosok legalább olyan nagy népszerűségnek örvendenek, mint Budapest. Különösen igaz ez nyugati határaink környékére, hiszen itt a külföldi munkavállalás is szóba kerülhet. Győrben a magas árak ellenére is egyértelmű emelkedést mutat az ingatlanvásárlások száma, ez pedig nem véletlen, hiszen sokan kifejezetten befektetési céllal döntenek emellett. A tapasztalatok azt mutatják, hogy bár az ingatlanok négyzetméterára Győrben és a környező nagyvárosokban tíz százalékkal nőtt, mégis jelentős az érdeklődés irántuk. Az új építésű ingatlanok négyzetméterára 450 ezer forint körül mozog, a szakemberek pedig további emelkedésre számítanak.

Oktatás és munkavállalás egy helyen

A Startlak.hu információi szerint az ingatlanvásárlás során a legtöbbek számára döntő szempont, hogy a széles körben elérhető oktatási és elhelyezkedési lehetőségek egyszerre legyenek jelen a városban. Győr e tekintetben kitűnően teljesít, ráadásul környéke remek választás a kirándulásokra, a pihenésre, évszaktól függetlenül. Nagyvállalatai ezreknek adnak munkát, de a szolgáltatóipar is jelentős fejlődésen ment keresztül az elmúlt években.

Nyugati vendégek, magasabb jövedelmek

S ha már a szolgáltatási szféráról esett szó, akkor mindenképpen említést érdemel, hogy nyugati szomszédaink előszeretettel választják a hazai szolgáltatókat, legyen szó akár szépségápolásról, plasztikai sebészetről vagy fogászati ellátásról. Nem véletlen, hogy a szolgáltatói szféra a városban minden korábbinál szélesebb választékban áll rendelkezésre. Egyúttal az árakat is annak megfelelően szabják, hogy gyakoriak a külföldi vendégek. Mindez természetesen összefügg az elérhető jövedelmekkel is, tehát kimondhatjuk, Győrben igenis megéri munkát vállalni.

Kiváló elhelyezkedés

Nem csak a munkavállalás és az oktatás az egyetlen ok, amely miatt Győr népszerű az ingatlanvásárlók körében. Sokak számára fontos, hogy Budapest és szükség esetén Bécs is elérhető távolságban legyen. Sőt, ha a „magyar tengernél” töltenénk szabadidőnk, ezt is könnyebben elérhetjük, mintha az ország másik pontján élnénk. Nyugat-Magyarország változatos tájai apropóján is nagy népszerűségnek örvend.

Befektetési célú ingatlanvásárlás

Nem csak az otthonteremtést tervezők nézelődnek gyakran a győri ingatlanpiacon, hanem azok is, akik befektetési céllal gondolnak az ingatlanvásárlásra. Ennek érdekében Győr kitűnő választás. Minden évben több ezer diák, hallgató fordul meg a városban, akiknek nagy része albérletben kíván lakni. A legalább 100 ezer forintos havi lakbérrel az ingatlantulajdonos igen jól jár. Nem véletlen tekintetnek sokan az ingatlanvásárlásra befektetésként.

Győr a nyugat-magyarországi régió kétségkívül egyik legkeresettebb városa, így ha otthonteremtés vagy befektetés a cél, akkor mindenképpen érdemes rá gondolni. Felújításra szoruló paneleket már 18 millió környékén vásárolhatunk, ha pedig nívós családi házban gondolkodunk, akkor 35 milliótól felfelé érdemes azt tenni. Az online ingatlan apróhirdetések gyors és egyszerű módját kínálják a tájékozódásnak.

(X)