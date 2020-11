Győr már felkészült a téli havazásra

Téli üzemmódra áll át a Győr-Szol Zrt. november 15-től, az érintett munkatársak a nap huszonnégy órájában bevethetők. A szolgáltató a városi úthálózat közel 600 kilométernyi szakaszán végez síkosságmentesítést.

Összesen 35 kis- és nagygép, valamint 100 munkatárs dolgozik azon, hogy járhatók legyenek Győr közútjai, hiszen a kritikus helyzetekben alvállalkozók is bekapcsolódnak a munkába – tájékoztatta az előkészületekről a Győr-Szol Zrt. városüzemeltetési igazgatója, Mészáros Tibor a szokásos évi gépszemlén Radnóti Ákos alpolgármestert, Endrődi Pétert, a Győr-Szol igazgatóságának elnökét és Szabó Ákost, a cég stratégiai igazgatóját.

Abban az esetben, ha még nincs hó, nincs erős fagy, de már tapasztalható, hogy a veszélyes helyeken, hidakon, felüljárókon a páralecsapódás miatt csúszásveszély alakulhat ki, sózzák a kritikus szakaszokat.

A csúszásmentesítést, az alásózást a város legforgalmasabb útszakaszain kezdik.

Ha az előrejelzések azt mutatják, hogy erős fagy, esetleg csapadék várható, akkor úgynevezett alásózással, megelőző munkával készülnek. Ilyenkor a telephelyről egyszerre húsz gépjármű indul el a számukra kijelölt útvonalon, és szóróanyagot juttat ki a

főutakra.

Fontos hangsúlyozni, hogy a csúszásmentesítést, az alásózást a város legforgalmasabb útszakaszain kezdik. Elsőként a hidakon és a felüljárókon, tömegközlekedési és főbb útvonalakon dolgoznak. A szóróanyag kijuttatása esetén egy nagyobb jármű 6–8 óra alatt végez az útvonalán. Ezzel a programmal párhuzamosan indul meg a kézi munkaerő is, síkosságmentesítő anyagot juttatnak a buszmeg­állók, gyalogátkelők, forgalmasabb járdaszakaszok burkolataira. A kisebb gépek is segítik ezt a tevékenységet a városi kerékpárutakon, tereken, járdákon.

Ha havazni kezd, a szórás mellett a hótoló funkciót is alkalmazzák a gépkezelők. Ilyenkor is alapszabály, hogy elsőbbséget élveznek a hidak, felüljárók, tömegközlekedési és főútvonalak. Ebben a programban részt vesznek az alvállalkozók is, az ő feladatuk a lakóutcákban a hó eltolása.

A tulajdonos és a bérlő feladata

Az érvényben lévő jogszabályok értelmében a magántulajdonú lakóingatlanok vagy üzlethelyiségek előtt a járda takarítása a tulajdonos, illetve a bérlő feladata, ezeken a területeken nekik kell a síkosságmentesítést elvégezniük. Ennek elmaradása bírságot von maga után.

Radnóti Ákos a szemlén elmondta, fontos tudni, hogy Győrben helyi és országos fenntartású, illetve kezelésű utak is vannak, az önkormányzat a helyi fenntartásúak rendben tartásáért felel. „Megígérhetem, hogy ami hozzánk tartozik, az ezen a télen is rendben lesz.”

Mind a síkosságmentesítésre, mind a hóeltakarításra igaz az, hogy a szolgáltató egy előre meghatározott program szerint halad a városban, így a legforgalmasabb utaktól fokozatosan jutnak el a kisebb lakóutcákig. Szükség van a lakosság türelmére és arra, hogy az autósok az útviszonyoknak megfelelően, téli gumival közlekedjenek.

Állami utakon A számozott főutak síkosságmentesítése a városon belül is a Magyar Közút Zrt. feladata. Így például gépeik végeznek munkát az 1-es főút (bizonyos szakaszon Mártírok útja, illetve Szent István út) teljes vonalán, a Baross hídon, a Bácsai úton, a 81-es úton (bizonyos szakaszon Fehérvári út), a 82-es úton (bizonyos szakaszon Szent Imre út), a Nagy Imre úton, a Bakonyi úton, a régi Bácsai úton és a Ménfőcsanak és Gyirmót között futó 83-as úton.

A cikk megjelenését Győr megyei Jogú Város Önkormányzata támogatta.