Győr legédesebb hétvégéje jön

Az Édes Napok hazánk legnagyobb édesség-fesztiválja és egyben legszínvonalasabb szakmai seregszemléje, mely az országban két helyszínen, Budapesten és Győrben várja az édességimádó közönséget.

Idén immár 8. alkalommal rendezik meg városunkban az Édes Napokat. A legédesebb hétvége (a járványügyi helyzet miatt) a szokásos májusi időpont helyett szeptember 25–27. között látogat el Győrbe. A csokoládé- és édességünnep a Széchenyi téren várja az érdeklődőket, ahol ezúttal a szokásos koncertek helyett a gasztroszínpadon szakmai bemutatókkal, workshopokkal készültek a szervezők. A fesztiválon neves séfek, cukrászok és csokoládémesterek képviseltetik magukat, akik szakmájuk fortélyait is megmutatják az érdeklődőknek.

Bemutatkoznak a szakképző iskolák

Győr barokk főterén 32 faházban 36 kiállító készül arra, hogy napjainkat édessé varázsolja. Ebben segítenek majd a klasszikus és különleges ízesítésű kürtőskalácsok, a gyógynövényes csokoládék, a sült fagylalt, a legtöbb nemzetközi díjat bezsebelő chocoMe manufaktúra és még sorol-

hatnánk.

Az Édes Napokon a győri szakképző iskolák is bemutatkoznak és személyre szóló tanácsokkal segítik a tanulni vágyókat. A diákok a legrangosabb édességkészítő manufaktúrák tulajdonosaival személyes kapcsolatot alakíthatnak ki, amelynek eredményeként akár jövőbeni munkahelyeiket is megtalálhatják. Nyolc faházba és a látványkonyha színpadára kilenc iskolából érkeznek diákok tanáraikkal, hogy lenyűgözzék az édes hétvége vendégeit. A Krúdy- és a Glück-iskolák vendéglátás–turizmus szakos tanulói a színpadon is tartanak bemutatókat, ahol többek között a csúsztatottpalacsinta-, a dísztortakészítés és a gyümölcsflambírozás rejtelmeibe vezetik be az érdeklődőket.

Finom falatok a fesztiválozóknak

A feltörekvő fiatalság, a díjnyertes bonbonkészítők és a csokoládékülönlegességek mellett négy streetfoodos is várja az édességimádó gasztrofesztiválozókat, akik, ha még éhesek maradnának, akkor kolbászkák, hamburgerek, churrosok és gofrik várják őket az utazókonyhákban.

Az ország legjobb édességkészítői, csokoládémanufaktúrái már nagyon készülnek, hogy idén is elkápráztassák és boldogsághormonokkal töltsék fel a győri látogatókat.

Járványügyi előírások

A szervezők a járványhelyzet miatt arra kérik az édesszájú érdeklődőket, hogy a távolságtartási szabályoknak megfelelően – különösen sorban álláskor – figyeljenek a 1,5 méteres védőtávolságra. Az Édes Napok szabadtéri rendezvény, így a maszk használata nem kötelező, de ajánlott. A szervezők kérik, vegyék igénybe a kézfertőtlenítésre kihelyezett pontokat és kézmosási lehetőségeket.

Élvezzük együtt Győr legédesebb hétvégéjét, fantasztikus csokoládékkal és streetfoodos falatokkal!