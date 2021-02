Gőzerővel zajlik a vízi élménypark építése

Győr egyik legszebb helyszínén, a Mosoni-Duna és a Rába folyók torkolatánál található félszigeten egy korszerű és látványos vízi élménypark építése kezdődött el idén januárban.

A helyszín nem véletlen, hiszen már a ’30-as évektől népszerű fürdőhely működött itt, kihasználva a már a középkorban is ismert és kedvelt győri gyógyvíz lelőhelyének adottságait. A Hajós Alfréd tervei alapján felépült egykori strandfürdőt 1931 nyarán vehették birtokba elődeink.

„Személyes megbeszélésünk alkalmával Orbán Viktor miniszterelnök támogatását kértem az ügyben, ezért is nagy öröm számomra, hogy a kormány döntése értelmében tavaly év végén zöld lámpát kapott a győri vízi élménypark, mint kiemelt beruházás, ami a Modern Városok Program keretében valósul meg városunkban – mondta el a helyszínen Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő. A kormány döntése alapján több mint 21 milliárd forint keretösszeg érkezik – három évre bontva – a győri önkormányzat számlájára. Jelenleg ez a legnagyobb értékű, központi forrásból megvalósuló fejlesztés Győrben, egyúttal az általam képviselt választókerületben – emelte ki az országgyűlési képviselő.

A fejlesztés eredményeként a meglévő Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdő jelentősen bővül, az elavult strand egy modern és látványos vízi komplexummá alakul. A fürdő létesítésén túlmenően a terület árvízi védelmének biztosítása is megvalósul.

A kivitelezési munkálatok már gőzerővel zajlanak, jelenleg a medencék elbontását végzik és ezzel párhuzamosan elindult a 340 méter hosszúságú árvízvédelmi töltés alapozása is. A későbbiekben felépítenek egy óriás szódásszifon-csúszdatornyot izgalmas és egyedi elemekkel, valamint az úszók részére kialakítanak egy fedett uszodát is tanmedencével együtt. A beruházás fontos eleme még egy 4 évszakos gyerekrészleg és egy modern, XXI. századi szaunaudvar is. A 2004-ben átadott fürdőépület is komplex felújításon esik át, többek között a gépészete is megújul.

Fontos kérdés a parkolás. Jó hír, hogy az élménypark előtti területen egy parkolólemez is épül, ami a vendégek autóinak kulturált és biztonságos elhelyezését teszi majd lehetővé. A strandfürdő ikonikus épülete, a Hajós Alfréd által tervezett központi épület műemléki védettséget élvez, ezért annak teljes körű felújítására is sor kerül.

Simon Róbert Balázs már egyeztetett dr. Dézsi Csaba András polgármesterrel arról is, hogy hasonlóan más településeken működő fürdőkhöz, a győri lakcímkártyával rendelkezők, illetve a családok az új létesítménybe kedvezményes áron válthassanak majd belépőjegyet. Az új, modern győri vízi élménypark átadására várhatóan 2022 végén vagy legkésőbb 2023 tavaszán kerül sor.

A cikk Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával jött létre.