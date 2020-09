A gérvágó fűrészt eleve azzal a céllal tervezték, hogy egyaránt képes legyen szögben és ferdeszögben is tökéletesen vágni. Felszerelni lehet asztalra, egy padra, vagy (ha a lehetőség adott) egy állványra is, majd a fűrészlap méretétől függően széles, vastag vágásokat ejteni az adott felületen. A gérvágó fűrész fát, fémeket, műanyagokat egyaránt képes vágni, függően a fűrészlaptól.

Míg a gérvágó fűrészek néhány verziója csak egy oldalra dönthető, addig más típusok kétoldali dőlésállítást (bal és jobb) is lehetővé tesznek a gyorsabb munkavégzés érdekében. Legideálisabb esetben célszerű egy olyan szerszámgépet vásárolnunk, amely a pontos, ismétlődő vágásokat az előre beállított vágásszögnek köszönhetően teszi lehetővé. A felhasználó testi épsége érdekében a gérvágó fűrészlapja általában olyan fűrészlapvédővel van ellátva, amely a húzófunkció használata során a vágandó anyaggal soha nem érintkezik, ennek köszönhetően egyaránt biztosított a kezelőszemély maximális biztonsága és rálátása az adott munkafelületre. A gérvágó fűrészek kapcsolói ráadásul úgy vannak elhelyezve és vezérelve, hogy a nagy sebességű fűrészlaptól a felhasználó kezei távol tudjanak maradni.

A gérvágó fűrész jellemző és meghatározó részei

A gér

A gérvágó fűrészt (amint arra a neve alapján is következtethetünk – hiszen 45 fokos szögről van szó, az elnevezés a német „gehre” kifejezésből eredeztethető) gérben vagy ferdeszögben való vágásra használják. A gérfűrészt a legtöbb esetben használat előtt előre beállítják, hogy a különböző népszerű szögekhez kiválóan tudjon alkalmazkodni, így például a 45, illetve 90 fokos változatokhoz is.

A fűrészlap

A vágás mélységét és/vagy magasságát a fűrészlap határozza meg. A gérfűrészek általában 216, 254, illetve 305 mm-es fűrészlapokkal vannak ellátva.

A tervezők és a gyártók a különböző anyagok vágásához különböző típusú fűrészlapokat fejlesztettek ki. Ezek fa, alumínium, illetve műanyag vágására egyaránt alkalmasak. Egy fűrészlapon minél több fog található, végeredményként annál finomabb vágást kapunk. Általában egy új gérfűrészt olyan fűrészlappal látnak el, amely a legalkalmasabb a faanyagok vágására.

A vágóegység

A fej oldalra dől, és a fűrészasztalon is elfordul. Néhány gérvágó fűrésztípus mindkét irányban dönthető vágóegységgel ellátott, azaz balra és jobbra egyaránt billenthető. Ez azt jelenti, hogy nem kell elforgatni a fát, ha más szögben akarunk vágni. Ennek köszönhetően komplex szögletes vágásokat végezhetünk koronaformázás vagy a bútorgyártás esetén.

A csúszósín

A fát a csúszósín használatának segítségével akár nagyobb darabokra is vághatjuk. A fűrészlap méretéhez hasonlóan vásárlás előtt mindig ellenőrizni kell a gérfűrészek jellemzőit, hogy a gép vágási adottságaival, lehetőségeivel teljes mértékben tisztában legyünk. Ha nem széles anyagok vágására használjuk, akkor nem feltétlenül kell csúszósínes gérvágót vásárolni, elegendő egy fix fejjel rendelkező típus is, bár azt rögtön tisztázni kell, hogy sosem lehet tudni, hogy később nem lesz-e szükségünk erre is, ezért a csúszósínes mindenképp jobb és átgondoltabb választás.

A gérvágó kiegészítői

A boltokban sokfajta fűrészlap található. A csomagoláson külön jelzik, hogy milyen anyagot lehet vele vágni, és milyen vágási típusra számíthatunk, ez nagyban segít a számunkra legmegfelelőbb típus kiválasztásában.

Az állványok sokféle stílusban találhatók meg az üzletek polcain, válogatás közben találkozhatunk mind összecsukható változattal, mind olyannal, amely az ülőpozícióban való munkavégzést teszi lehetővé. Ezen kívül létezik még görgővel ellátott és állítható lábú kivitelű típus is. Ezek azon munkahelyek számára tökéletesek, ahol sok vágásra van szükség.

A gérvágó fűrész egyéb jellemzői

Napjainkban a gérfűrészeket számos funkció és reklámfogás jellemzi. Egyes darabok rossz fényviszonyok melletti munkavégzést megkönnyítendő, speciális lámpákkal vannak felszerelve, addig más esetekben beépített lézervonalakkal vannak ellátva, amelyek piros vonallal könnyítik meg a vágásvonal gyors és pontos megjelölését.

A legtöbb gérfűrész munkadarab-szorítóval és vágásmélység-határoló szerkezettel is fel van szerelve. Ezek a faanyagok támogatására és a kezeink szabadon tartására nagyszerűen használhatók, hogy megvédjük azokat a fűrészlaptól.

A gárvágó állványon való alkalmazása

Amennyiben állványon használják, a munka minden gérvágóval könnyebbé válik. Nemcsak nagy stabilitást képes így biztosítani, hanem lehetővé teszi, hogy a legkényelmesebb magasságban dolgozzon, és egyúttal a fűrészek egy helyen történő elhelyezésére is ideálisak.

Porelszívás

A keletkező porról (ami a gérvágóval való vágás egyik következménye) mindenképpen érdemes még pár szót ejteni. Ha a munkavégzés zárt területen történik, lehetőleg olyan gérfűrészt válasszunk, amely a gérfűrészhez csatlakozó porelszívót vagy vákuumot használ, ennek köszönhetően a légtérben csökkenti a fűrészpor mennyiségét.

Igaz ugyan, hogy napjainkban már néhány gérvágó a por kezelésében nagyon jó munkát végez porelszívó nélkül is, de elkerülhetetlenné válik, hogy a munkahelyeken a porelszívó hamarosan kötelezővé váljon.