Generációváltásra készülnek a Feliratnál

A világító betűdobozokról nemcsak a régióban, az országban is a Felirat Kft. ugrik be elsőként a cégvezetőknek. A családi vállalkozás ügyvezetői azt vallják, sikereiket a minőség iránti maximalizmusuknak köszönhetik. Gyermekeik örömmel fogják átvenni a stafétát.

A Presztízs Társaság régi tagjai Vargáné Lascsik Andrea és Varga Péter, a Felirat Reklám Műhely Kft. ügyvezetői már készülnek a generációváltásra. Központi pinnyédi műhelyük és irodájuk minden szeglete a családiasságot sugallja, ahol nemrégiben megnéztük a legújabb beruházásaikat is.

– Folyamatosan fejlesztünk, mert bízunk a jövőben, három gyermekünkben, a társaikban, akik remélhetőleg tovább tudják vinni a céget – mondja Varga Péter ügyvezető. – A Jedlikben gépész szakon tanuló Miklós fiunkkal például a napokban együtt választottuk ki azt a 3D-s nyomtatót, amivel a gyakorlatban is kézzelfoghatóvá tehetjük, amit 3D-s tervezéssel már ő is meg tud rajzolni. Örülünk és büszkék vagyunk rájuk, mert látjuk, hogy a várható generációváltás érdekében egyre tapasztaltabbá és az innováció iránt is egyre érdeklődőbbé válnak.

A győri Felirat Reklám Műhely 1992 óta foglalkozik vizuális reklámeszközök, kültéri és beltéri reklámhordozók készítésével. Fő tevékenységük az egyedi világítóreklámok tervezése, gyártása, szerelése és karbantartása, valamint nagy formátumú digitális nyomtatás. Idén tavasszal cserélték le az egyik, 2,5 m szélességben dolgozó digitális nyomtatójukat, így már két csúcstechnológiás géppel tudják legyártani az óriás molinókat, építési hálókat, világító és egyéb reklámtáblákat, autó- és faldekorokat. Emellett készülnek műhelyeikben kiállítási és raktárállványok, installációk, cégportálok, információs táblarendszerek, projekttáblák is.

– Férjem, Varga Péter gépész-üzemmérnök ma is a műszaki precizitás és a minőségi munka elkötelezett híve – folytatja Vargáné Lascsik Andrea. – Az évek során európai színvonalú technikai és műszaki hátteret tudott felépíteni a vállalkozás. A saját gyártói háttérnek, a minőségi alapanyagoknak, a sokrétű szakmai tapasztalattal rendelkező tervezői és kivitelezői csapatnak, valamint a folyamatos innovatív fejlesztéseknek köszönhetően magas minőségű szolgáltatásokkal, termékekkel tudja cégünk kiszolgálni ügyfeleit az egyéni vállalkozóktól kezdve a legnagyobb cégekig – mondta az ügyvezető. Számtalan közintézmény és cég épületét tettük kívül-belül látványossá, évente 4-500 megrendelőt szolgálunk ki több mint 2000 projekt során.

(x)