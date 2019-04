Fogynak a kedvező árú lakások Győrben - A nagycsaládosok nem várhatnak a döntéssel az áfa változása miatt

„Saját ingatlanjaink eladásaiban is érezzük, hogy közelítünk az utolsó utáni pillanatokhoz. Elsőként a kisebb alapterületű lakásaink fogytak el, 2019-ben pedig fokozott érdeklődés mutatkozik a nappali + 2–3 szobás otthonainkra. A nagycsaládosok tudják, hogy sokat nem várhatnak a döntéssel az áfa változása miatt, de ezenfelül is egyre tudatosabbak, keresik a minőséget és a legjobb ár-érték arányt. Az Amadé lakásai például azért rendkívül felkapottak, mert hővisszanyerős szellőztetőrendszerrel és teljes felületű padlófűtéssel kerülnek átadásra úgy, hogy a piaci átlagárakon kínáljuk őket, ráadásul Győr Belvárosában. Jellemzően a saját részre vásárló családosok ideális lakhelye vagyunk, nekik most jött el a vásárlás pillanata" – mondta Bodor Gergő.

Az ingatlanpiaci szakemberek arra buzdítanak, hogy minél előbb vásároljuk meg álmaink otthonát. Az áfatörvény változása miatt 2020-tól óhatatlanul drágulni fognak az ingatlanok – ezt sokan felismerték, és máris szűkült az 5%-os áfával kínált ingatlanok választéka.A csokot igénylőknek nem érdemes várniuk, amennyiben a teljes támogatási összeget igénybe szeretnék venni. Minél későbbi fázisban, minél magasabb készültségi fokban szerződnek a kivitelezővel, annál inkább kockáztatjáka maximálisan megadható csokos támogatásukat.Az áfa változása főleg a nagyobb alapterületű, többszobás, nagyobb családos vásárlókat fogja érzékenyebben érinteni, esetenként akár 7–10 millió forinttal többért juthatnak hozzá egy 60 négyzetméteres, 2 szoba-nappalis lakáshoz.Bodor Gergőt, a győr-belvárosi Amadé-házakat építő Amadé Projekt Kft. ügyvezetőjét kérdeztük személyes tapasztalatairól.