Felértékelődő megyei külkapcsolatok

Az évek során több gazdasági és együttműködési szerződést is kötött a megyei önkormányzat. A partneri viszony ápolása regionális szinten is fontos, hiszen ez is hozzájárul országunk eredményes külpolitikájához.

„Büszke vagyok rá, hogy megyei szinten is elősegíthetjük az ország külgazdasági és külpolitikai kapcsolatainak alakulását. Az élet is igazolta, azért fontosak ezek a partnerségek, mert a Covid-járvány elleni küzdelemben épp ezektől az országoktól kapjuk a legnagyobb segítséget. Ha országaink között jó a kapcsolat, annak lám, ilyen nagy eredményei is lehetnek” – hangoztatta Németh Zoltán, a megyei önkormányzat elnöke.

Segítség már a korai vírushelyzetben

A kínai Hubei tartománnyal 2013 óta van együttműködési megállapodása Győr-Moson-Sopron megyének. A partneri kapcsolat főleg oktatási, kulturális és egészségügyi területeken aktív. Az oktatási együttműködés keretében kilenc kínai felsőoktatási intézmény mutatkozott be, hogy képzéseiket a megyei gimnazista tanulók közt népszerűsítsék és lehetőséget kínáljanak számukra az ottani tanulmányokra. „Különösen örömteli, hogy fiataloknak szóló programmal is erősítheti a kínai és a magyar emberek barátságát a megyei önkormányzat” – mondta Németh Zoltán.

Mint ismert, 2019 őszén Hubei fővárosából, Vuhanból indult a világjárvány. Az együttműködés egészségügyi területre is kiterjed, a megye vezetése pedig együttérzését fejezte ki kínai partnerének. A megyei önkormányzat baráti kapcsolatot ápol a Hubeijel szomszédos Henan tartománnyal is. „Ennek a jó viszonynak köszönhetően tavaly májusban, a koronavírus-járvány első hullámakor a Henani Oktatási Hivatal tízezer maszkot juttatott el térségünkbe. A védőeszközök egyik részét a mezőörsi, mosonmagyaróvári és a kapuvári szociális és idősellátásban dolgozók védelmére, másik részét pedig a Széchenyi István Egyetemnek adományoztuk” – emlékeztetett a megye elnöke.

Orosz gazdasági lehetőségek

A megye hosszú távú gazdasági fejlődésének fontos mérföldköve volt az orosz Szamara régióval kötött együttműködési megállapodás 2019 végén. „Ezt megerősítendő tavaly az orosz–magyar gazdasági fórumhoz kapcsolódóan egy legfelső szintű találkozóra készültünk, de a járvány miatt sajnos elmaradt. A munkát többnyire online térben folytatva több gazdasági tárgyú megbeszélésre került sor, ahol konkrét együttműködéseket készítettünk elő, egyrészt a megyei gazdasági kamarákkal, másrészt pedig egy egyetemek közti együttműködést. Ez utóbbinál a közös kutatások is tervben

vannak.

„A koronavírus miatt több megyei vállalkozás is nehéz helyzetbe került, mi erre válaszul gazdasági együttműködést kínálunk Szamarával. A régió kiemelt gazdasági övezet, ami vám- és járulékkedvezményeket ad a külföldi befektetőknek, vagyis az orosz piacra való bejutást könnyíti meg. Ez is lehetőség a megyei vállalatok, cégek számára” – hangsúlyozta.

Borászati tapasztalatcsere a németekkel

2001 óta ápolunk kapcsolatot a baden-württembergi Enzkreis járással és Pforzheim várossal. „Tavaly januárban még részt tudtunk venni német partnereink meghívására a világ egyik legnagyobb turizmus- és szabadidő-kiállításán Stuttgartban. A delegáció dr. Pető Péter alelnök vezetésével külön standon népszerűsítette az érdeklődők számára megyénk értékeit. 2020-ra több kölcsönös oktatási és kulturális témájú találkozót is terveztünk, melyeket felülírt a járványhelyzet” – mondta Németh Zoltán.

A megye elnöke kiemelte, a kapcsolatot virtuálisan is tartották. „A védekezés miatti intézkedések leginkább a turisztikai szektort érintették érzékenyen.

Ezért októberben Enzkreis, Pforzheim és Győr-Moson-Sopron borturizmusáról, a bortermelési technológiákról és a borkultúráról folytattunk megbeszélést, ahol borászatok képviselői is lehetőséget kaptak a tapasztalatcserére. Fontosnak tartom, hogy a megye ebben az ágazatban is segítse a vállalkozókat azzal, hogy bemutatja a helyi értékeket. A megbeszélésen felmerült egy jövőbeni borturisztikai együttműködés lehetősége is” – tette hozzá a politikus.

Felértékelődő nemzetközi kapcsolatok

„Megyei szinten is igyekszünk hozzájárulni az országaink közti jó kapcsolathoz. A regionális szintű partnerségi kapcsolatok, így a megyei önkormányzat szerepe is egyre inkább felértékelődik, hiszen, ha élő és intenzív a kapcsolat, az az országos viszonyrendszer hatékonyságát is támogatja” – emelte ki Németh Zoltán.

A közgyűlés elnöke úgy fogalmazott, jól látható, hogy az országok közti aktív együttműködés olykor az életünket is megmenti. Ezt jelzi az is, hogy Kínából és Oroszországból mintegy 3,5 millió ember beoltásához szükséges oltóanyag érkezik, ami többszöröse az EU-ból jövő mennyiségnek. Mindez valódi kapcsolatok és sikeres kooperációk nélkül nem volna lehetséges. Magyarország kormánya pedig igen előrelátó módon évek óta egyre szorosabb baráti viszonyra törekszik a keleti országokkal is.

„Mi is várjuk már, hogy ismét személyesen találkozhassunk partnereinkkel, fogadhassunk külföldi delegációkat. Ezért is különösen fontos, hogy minél többen megkapjuk a Covid elleni védőoltást. Az oltás ugyan saját felelősségünk, de döntésünk az egész társadalom további életére kihatással van, ezt ne feledjük el” hívta fel a figyelmet Németh Zoltán.

A cikk a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat támogatásával jött létre.