Familypark - Ausztria legnagyobb szabadidőparkja

2019-es szezon

március 30.–szeptember 30.: 9.00–18.00

október 1–24.: 10.00–17.00

október 25.–november 3.: Halloween a Familyparkban

december 5–8.: Karácsonyi varázslat a Familyparkban

A park kabalafigurájának, Filippo kandúr otthonának, a Familyparknak négy tematikus részlege van: az Élményvár (Erlebnisburg), a Kalandsziget (Abenteuerinsel), a Falusi gazdaság (Bauernhof) és a Meseerdő (Märchenwald). Ez utóbbi a szabadidőpark történelmi magja, amelyet több mint 50 évvel ezelőtt alapítottak. Életnagyságú figurák formájában ismert mesék főszereplői várják itt a látogatókat.Az Élményvár tematikus részleg elsősorban a legkisebbeknek tartogat izgalmas meglepetéseket: a gyermekek és szüleik itt óriási kacsák hátán ülve tehetnek néhány kört a tóban, kipróbálhatják a nosztalgikus mesekörhintát (Märchenkarussel) vagy tesztelhetik kitartásukat a Sárkányvasúton (Drachenbahn).A Falusi gazdaság vidéki idillel várja a látogatókat: az Erdei expressz (Waldexpress) vidám kirándulásra csábít, de malacok hátán is lovagolhatnak a látogatók. Semmi esetre sem szabad kihagyni egy száguldást a Patkánymalom hullámvasúton (Rattenmühle), de a szabadesés az Alpesi jódlin (Almjodler) is izgalmas kaland. A Falusi gazdaság részlegen található ais: a(Der durchgedrehte Wirbelsturm) vidám hajókázásra csábít, miközben meg is pörgeti és forgatja az utasokat. Az állatsimogatóban található kecskék, bárányok, szamarak és nyulak mindig örülnek a látogatóknak és egy kis simogatásnak.A Kalandsziget könnyed mediterrán hangulattal gondoskodik a vidám kikapcsolódásról és szórakozásról. A meleg nyári napokon izgalmas vízi attrakciók frissítik fel a látogatókat, mint a Krokópálya (Krokobahn) vagy a Repülő halak körhinta (Die fliegenden Fische). A park második hullámvasútja, a Götterblitz vagy Leonardo repülő szerkezete (Leonardos Flugmaschine) is itt található.A Familypark több mint egy szabadidőpark néhány attrakcióval. A látogatók a szórakozás és a kalandok fantasztikus világába léphetnek be, amelyet fantáziadúsan és kreatívan alkottak meg a legapróbb részletekig. A Familypark egy nagyszerű kirándulóhely a Fertő-tó közvetlen közelében, ahol a fiatalok és idősebbek egyaránt jól érezhetik magukat.