Ezekre figyeljünk, ha laptopot választunk…

Ha laptopot szeretnénk vásárolni, alaposan mérlegelnünk kell a lehetőségeinket, ugyanis több évre választunk, és igencsak magas összeget fizetünk érte… Az alábbiakban összegyűjtöttük a főbb szempontokat, amelyeket mindenképpen szem előtt kell tartani a kiválasztás során.

Méret és hordozhatóság

Laptopok esetében a fizikai méret meghatározó jelentőséggel bír, de nem feltétlenül a nagyobb a jobb választás. A legkisebb gépek 11 hüvelykes képátmérővel rendelkeznek; ezek annyira kicsik, hogy nem is igazán vannak jelen a hazai kínálatban, ráadásul a 2 az 1-ben laptopok és a táblagépek meg is kérdőjelezik a létjogosultságukat. A legnagyobbak nagyjából 18-as képátlót használnak; ezek sem túl elterjedtek, mert egyszerűen túl nagyok… A legtöbb készülék közepes mérettel rendelkezik, az eMAG laptop kínálatának nagyjából 90%-a 13 és 15,6 hüvelyk közötti.

Mielőtt meghoznánk a döntésünket a mérettel kapcsolatban, tartsuk szem előtt, hogy a numerikus billentyűtábla rendszerint 15,6-os mérettől elérhető. Ha sokat dolgozunk számokkal, táblázatokkal és kimutatásokkal, szerencsésebb olyan gépet választani, ahol rendelkezésre áll a jobboldali numerikus billentyűzet.

A fizikai méret természetesen összefügg a hordozhatósággal is. Minél nagyobb a képátmérő, annál nagyobb táskára lesz szükségünk, ráadásul a készülék súlya is magasabb. Egy 13-14 hüvelykes gép rendszerint 2 kg alatti, egy 15,6 hüvelykes átlagosan 2,5 kg, egy 18 inches akár 4 kg feletti is lehet. Ugyanakkor az anyaghasználat, az akkumulátor milyensége, illetve a használt technológiák nagymértékben befolyásolhatják az önsúlyt. Egyes gyártók kínálatában találhatunk kifejezetten könnyű 15,6-os gépeket.

Ha fontos számunkra a hordozhatóság, mindenképpen olyan gépet válasszunk, ami kicsit jobb anyaghasználattal rendelkezik. Utazás közben a gépet megüthetjük, leejthetjük, ráeshet valami… Jó döntés lehet egy víz-, por- és ütésálló gép, viszont egy ilyenért lényegesen magasabb árat kell fizetni.

Felbontás és a pixelek

A rendelkezésre álló középkategóriás gépek jellemzően fullHD felbontással rendelkeznek. Egy ilyen kijelző 15,6 hüvelykes képátmérő esetén részletgazdag megjelenítésre képes. Ha nincsenek extra igényeink, a fullHD tökéletes választás. Ha feljebb lépnénk egy szintet, akkor a 4K jelent megoldást; ez esetben gyönyörű képminőséget kapunk, viszont az akkumulátor gyorsabb merülésére kell számítani. A kijelző frissítési sebességére akkor kell figyelmet fordítani, ha játszani is szeretnénk a gépen, habár a gamer laptopok egészen más kategóriát képviselnek.

Hardver

Külön szót érdemel a központi egység. Az egyik nagy processzorgyártó az Intel. A belépőkategóriás gépek esetében rendszerint Core i3-as processzorokkal találkozunk, a középgépek inkább i5-ös változatot használnak. Mivel ezek kifejezetten kevés hőt termelnek, így a hűtés is kevesebb problémát jelent; kevesebb energia fogy, sőt a gépek is könnyebbek és halkabbak lehetnek. A magasabb kategóriákban az i7-es és i9-es processzorok jutnak szerephez, de ezek mellé már komolyabb hűtőrendszer is jár.

A másik ismert gyártó az AMD. Sajnos ezek esetében a sorszámozás kevésbé segít. Érdemes tájékozódni a kiszemelt géphez tartozó processzor teljesítményéről.

Közvetlen hozzáférésű memória

A RAM tulajdonképpen a processzor által végrehajtandó műveleteket kezeli, így rendkívül fontos szerepe van a gép teljesítménye szempontjából. Belépőkategória esetén legalább 4 GB RAM ajánlott. Számos gép rendelkezik ennél kevesebb memóriával, azokat érdemes inkább mellőzni. Közepes erőforrásigény esetén 8 GB lehet szerencsés választás. Szerencsére a legtöbb gép esetében a memória bővíthető.

A gép sebességét növelhetjük, ha SSD-n tároljuk az adatainkat. Ezeknek az eszközöknek nincsenek mozgó alkatrészeik, így gyorsabbak és kevésbé sérülékenyek, viszont drágábbak és kisebb tárkapacitással rendelkeznek. Ha nagy tárhelyre van szükségünk, az SSD mellett egy külső HDD nyújthat észszerű megoldást.

