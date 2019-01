Exkluzív lakások a Postapalota felett

Még több információ, részletes alaprajzok a lakásokról: exkluzivlakasokgyor.hu

Győr belvárosának egyik legszebb részén, a Győri Nemzeti Színházzal szemben található 1-es posta épülete felett és a belső udvarban található épületszárnyakban valósul meg a Belváros legizgalmasabb lakóház-fejlesztési projektje. A Postapalotának is nevezett épületben már javában folynak a bontási munkák, hogy hamarosan a város egyik legjobb adottságokkal rendelkező lakótömbjét adják át a színház szomszédságában. A 39 lakás egy ütemben, a tervek szerint őszi átadással készül el.Az emelt szintű fűtéskész állapotban megvásárolható lakások között a 35 négyzetméteres garzontól a hatalmas, 217 négyzetméteres lakásig számos opciót találunk, így mindenki megtalálja a számára ideális otthont. A tetőtéri ingatlanokhoz panorámaterasz is tartozik, amelyről szinte az egész belváros belátható.A három épületszárny műszaki tartalma figyelemreméltó. Az épületek kényelmes, halk gyorsliftekkel felszereltek, a lakók biztonságáról pedig térfigyelő kamerarendszer gondoskodik. Az energiatakarékos LED-es világítással felszerelt közös terek, lépcsőházak energiaigényét napelemes rendszer fedezi. Az energetikai szempontok a lakások kialakításánál is elsődlegesek: a közös falak többrétegű, minősített hanggátló gipszkarton falakkal, a külső falak 15-20 cm vastag Dryvit hőszigetelő rendszerrel készülnek.A négy- és ötszintes épületek központi hőszivattyús fűtési rendszere egyénileg szabályozható hőmennyiségmérőkkel felszerelt, a komfortról padlófűtés és fűtésre is alkalmas klímaberendezés gondoskodik. A klimatizált lakásokban 7 légkamrás 0,9 kw üvegezésű nyílászárók találhatók. A lakásokhoz igény szerint pinceszinti tárolók is vásárolhatók, és kerékpártároló is biztosított.A parkolás is kényelmesen megoldott: kétszintes, zöldtetős parkolólemez áll a lakók rendelkezésére, melynek tetején 430 mparkosított, védett belső udvar jelent kellemes zöld színfoltot a belvárosi környezetben.A fentiek tükrében nem kérdéses: a belváros egyik legjobb adottságokkal rendelkező lakásai készülnek el hónapokon belül, amelyekhez hasonlóra a városcentrum kevés lehetőséget ad. Nem kérdés tehát, hogy ez a tökéletes megoldás azok számára, akik a város szívében vágynak exkluzív otthonra!