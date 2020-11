Értékteremtő innováció

Szintézis – gyors megoldások a világjárvány miatt kialakult helyzetre

Amikor a Szintézis piacra lépett, még egészen máshogy használtuk, és mást is gondoltunk az informatikáról, mint ma. A vállalkozás azonban a mögötte álló több mint 30 év alatt mindvégig élen járt az élvonalbeli IT-megoldások terén, és a pozíciójukból a jövőben sem hajlandók engedni.

Az 1987-es alapítású Szintézis Informatika ma már egy zárt körű részvénytársaság, de továbbra is 100%-ban magyar tulajdonú családi vállalkozás tudott maradni. Az éves árbevételük cégcsoportszinten megközelíti az ötmilliárd forintot, a munkatársaik száma pedig már a 250 főt is meghaladja.

A mutatós számok mögött azonban kemény munka áll: a vállalkozás sikerrel kezelte a 2008-as gazdasági válságot, és időközben sor került a generációváltásra is, amelyet sikeresen, gazdasági növekedés mellett vezényeltek le.

– Vezetőként mindennap szem előtt tartom, hogy az informatika világában akkor sem kényelmesedhetünk el, ha bizonyos üzletágakban piacvezetők vagyunk, hiszen az iparág − amelyben tevékenykedünk − rendkívül dinamikusan fejlődik – mondta el Szabó Dávid, a Szintézis Informatika vezérigazgatója. – Mindennap új, innovatív ötletekre van szükség, ha nem követni, hanem diktálni akarjuk a trendeket.

A 2020-as év megmutatta, hogy az informatikai fejlesztéseket nemcsak a kényelem és a hatékonyságnövelés indukálhatja, hanem a megváltozott körülmények okozta szükségszerűség is.

– A pandémia első hullámában két nap alatt rendezkedett át a teljes cégcsoport home office üzemmódra, de informatikai szakértőként nemcsak a gördülékeny átállást tűztük ki célul, hanem azonnal azon kezdtünk el dolgozni, hogy hogyan adhatunk gyors informatikai választ a világjárvány okozta kihívásokra – kezdte Szabó Dávid, majd a konkrétumokba is betekintést engedett. − E célkitűzés jegyében olyan innovatív termékek kerültek a portfóliónkba, mint az ipari gyártókra tervezett higiéniai beléptetőállomás vagy a létszámfelügyeleti rendszer, amely a patikák és a kiskereskedelmi üzletek járványügyi szabálykövetését teszi egyszerűbbé – mondta a vezérigazgató.

A cégcsoport példaértékű munkáját 2005-ben ismerte el a Presztízs díj kuratóriuma Az Év Vállalkozása kitüntetéssel, amelyhez azóta is igyekeznek méltók maradni. A környezetvédelem mellett a kutatás-fejlesztésre is jelentős fókuszt helyeznek, illetve aktívan részt vesznek az Ipar 4.0 fejlesztésekben. Új alapokon nyugvó, komplett Kereskedelmi 4.0 rendszer fejlesztésébe kezdtek, valamint Szlovákia mellett Szerbia felé is nyitnak a hazánkban már kipróbált informatikai megoldásaikkal.

