Élőben a retrósztárok Győrben

Rengeteg olyan sláger van, amelyet egykor egy egész ország egy emberként dúdolt és énekelt, és számos olyan előadó, aki képes tíz-húsz év elteltével is partihangulatba hozni a közönséget. Közülük jó páran nemsokára Győrbe látogatnak, hogy fülbemászó slágereikkel hatalmas bulit csapjanak a Retro Rádió Fesztiválon, december 22-én az Audi Arénában.S hogy minek köszönhető, hogy ma már gyakran három generáció rajong a retró zenéért? DJ Dominique, az ország egyik első lemezlovasa szerint többek között azoknak a kellemes érzéseknek, amelyeket ezek a dalok előhívnak bennünk.Két hulláma van ennek a stílusnak; az egyik a 70-es, 80-as évek zenéje, a Boney M, a Neoton fénykora. Abban az időszakban kezdtek el kinyílni a határok, az emberek megérezték a szabadság szelét, amire sokan szívesen gondolnak vissza. Aztán a második hullámban, a 90-es években tényleg kinyíltak a határok, akkor a jövőbe vetett hit volt inspiráló - mondja a DJ, aki 30 éve követi testközelből a magyar zene alakulását.Tíz éve még ciki volt a szülők zenéit hallgatni, de muszáj volt, ha együtt élt velük az ember… - idézi fel DJ Dominique. – Aztán ez egyszercsak megváltozott: a fiatalabb generáció rájöttek, hogy ezek jó és dallamos zenék, ráharaptak, és hirtelen divat lett felfedezni a régi zenéket. Ehhez hozzájárultak az olyan zenés sikerfilmek is, mint a Mamma Mia vagy a most bemutatott Queen-film, amely testközelbe hozza az egykori sztárokat. A retró-láz egy-két éve erősödött fel, hatalmas telt házas bulikat tartunk szerte az országban!Minden bizonnyal ilyen lesz a december 22-i győri Retró Rádió Fesztivál is, amely előtt a legnagyobb érdeklődés kétségkívül a Boney M, a hetvenes évek egyik legnagyobb eurodiszkó-sztárjának érkezését kíséri. Természetesen itt lesznek a legnagyobb egykori hazai közönségkedvencek is, mint a TNT zenekar, akiknek Bakancsdala és Titkos üzenete milliók fülébe égett bele, vagy Kasza Tibi, akit a Crystal tagjaként ismert meg az ország. Fellép a fergeteges hangulatot garantáló Kozmix és itt lesz DJ Dominique, az ország egyik első lemezlovasa is.Ha nosztalgiabuli, akkor nem hiányozhat Korda György, a hatvanas évek egyik legnépszerűbb magyar énekese sem, az ő népszerűsége évtizedek óta töretlen. Zoltán Erika olyan nagy slágerekkel lép fel, mint a Casanova, a Szerelemre születtem, vagy a Túl szexi lány!, de az Audi Aréna színpadára lép a V-Tech és a Desperado is.Persze mindenkinek megvoltak a kedvencei, de az biztos, hogy a december végi Retro Rádió Fesztiválon nem nagyon lesz olyan szám, amelyik ne mozdítana meg valamit a közönségben... A jó hangulat garantált, ahogy az is, hogy egyhamar nem lesz olyan alkalom, amikor ennyi kedvencünk egyszerre lép színpadra!Jegyek a jegy.hu, a pannonjegyek.hu weboldalon, valamint a Kisalföld Baross úti pavilonjában kaphatók.