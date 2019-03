Ellopták a kazánt, a szanitereket, az ablakokat, kisgépeket is

Karácsonyi-Sulyok Veronika a Patent értékesítési igazgatója szerint érdemes már az építkezés megkezdésekor gondolni a vagyontárgyaik és családjuk biztonságra. Megtérülő lehet! Keressenek minket bizalommal!

Már az építkezés alatt kialakítható a vagyonvédelmi rendszer, amelynek előkészítését, a kábelezést akár a villanyszerelő is elkészítheti! Sok ezer forint spórolható meg vele, és milliós károkat előzhet meg.

www.securitypatent.hu Látta már ezt a honlapot? Drónfelvételek a Patent központról és az autóflottáról.

– Igen! – mondja mosolyogva a Patent Távfelügyelet értékesítési igazgatója, Karácsonyi-Sulyok Vera.– Egyrészt látható is lehet. A Patent által kínált kamerarendszerek nagy területeket látnak be. Ám ezt a vagyonvédelmi eszközt inkább a ház elkészülése után szereltetik be a lakossági ingatlanok esetében. Sok építő cég alakít ki egy zárt területet, amit mi riasztórendszerrel védünk. Ha oda megpróbál betörni valaki, nem sok esélye lesz. A képzett patentos elfogó kollégáink percek alatt kiérkeznek a helyszínre, és megakadályozzák a károkozást.– Általában az építkezés tartama alatt kint lévő ideiglenes eszközöket leszereljük a festést követően, és felszereljük a végleges, új eszközöket.– Nem mindenki, de sokan felismerték már, hogy érdemes az építkezés alatt kialakítani a lakásuk vagyonvédelmi rendszerét, mert ez védi az akár milliós értékű belső berendezést, amikor még ott sem laknak. Volt olyan, hogy a már bebútorozott lakásból elvitték a mosogatót, a mosógépet, de az ajtókat is leszerelték a belső részen. Előfordult, és ha jól emlékszem, a tulaj ezután jött el hozzánk, hogy kell egy riasztórendszer és a távfelügyelet nekik.– Nem ezt mondjuk az ügyfeleinknek, hanem inkább azt, soha nincs késő, de jobb korán gondolni a család, a vagyonunk biztonságára. A munkatársaink ingyenes felmérést végeznek az ingatlanban, díjmentesen adnak ajánlatot egy jól működő, a biztonság minőségét jelentő vagyonvédelmi rendszerre, szolgáltatásra.– Nem drága. A havidíj alig három mozijegy ára. Ennyit csak megér az, hogy már az építkezés elejétől, akár életünk végéig lesz kire számítani, ha baj van. Ráadásul a Patent, mint a régió legnagyobb, legmodernebb, európai szintű biztonságot garantáló cége a technikai eszközökre akár részletfizetési szerződést is köt, így az érzékelők, kezelők, sziréna árát akár három év alatt is kifizethetik.– Mindenhol elérnek minket. De a legjobban azt szeretjük, ha személyesen látogatnak el hozzánk. Ha építkeznek, hozzák magukkal az alaprajzot, ez alapján tudunk tervezni! Nálunk Győrtől Sopronig az ügyfél az első. Arra biztatunk mindenkit, személyesen győződjön meg egy látogatással, melyik cégre bízza értékeit, legfontosabb kincseit, a családját és a család nyugalmát.– A Patent Távfelügyeletre. Hatékonyak vagyunk, jó árakon dolgozunk, a minőség alapvető a munkánkban. Velünk az emberek valódi, és nem csak megígért biztonságban vannak.