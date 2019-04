Elismerték a tehetségtámogatást

A Genius Loci idei díjazottjai, akik kiemelkedő társadalmi szerepvállalásukért kapták a Nemzeti Tehetség Program elismerését.

Konczos Kornél (balra) 2007-ben széchenyis gyakornokként kezdett a Nemaknál, mára már a vállalat egyik középvezetője.

Az ország versenyképessége szempontjából fontos cél, hogy a tehetséggondozás folyamatába cégek is bekapcsolódjanak, hozzájárulva a fiatalok tehetségének kibontakoztatásához és a tehetségek számára vonzó társadalmi környezet kialakításához. A vállalatok társadalmi felelősségvállalási programjaiban egyre több helyen jelenik meg a fiatal tehetségek támogatása – jó példa erre a Nemak Győr Alumínium-öntöde Kft., amely évek óta segíti az arra érdemes fiatalokat.A Genius Loci Díjat idén 12 vállalat kapta meg, köztük három győri is: a Nemak mellett a Pannon-Víz Zrt. és a Robtron Elektronik Trade Kft. – az Arrabona Racing Team Formula Student csapatának egyik legnagyobb támogatója – is elismerésben részesült. A díjra a Kárpát-medencei Tehetséghálózat 1.400 tehetségpontja jelölhette azokat a vállalkozókat, illetve vállalatokat, amelyek a társadalmi felelősségvállalás jegyében támogatják a tehetséggondozást. A Nemakot a Széchenyi István Egyetem Tehetségpont terjesztette fel a díjra, ami azért is nagy elismerés, mert az egyetem – a képzési palettájából adódóan – nem a Nemak elsődleges oktatási partnere.– Az öntészeti szakmát kiszolgáló anyagmérnök szakembereket csak egy helyen, a Miskolci Egyetemen képeznek az országban, ezért számunkra az az elsődleges, hogy az ott folyó képzés szakmai, gyakorlati bázisát biztosítsuk. Emellett azonban kiemelten fontos az is, hogy a helyi intézményekkel is jó kapcsolatot ápoljunk, kölcsönösen előnyös együttműködést alakítsunk ki. Ennek jegyében, ha közös duális képzésünk nincs is a győri egyetemmel, a gyártást támogató területeken (pénzügy, logisztika vagy az informatika) folyamatosan töltik nálunk széchenyis diákok a gyakorlatukat – mondja Szilasi Péter Tamás, a Nemak társadalmi kapcsolatok osztályának vezetője.A jó kapcsolatban nagy szerepe van a Nemak helyi ügyek, közösségek iránti elkötelezettségének is.– Számunkra fontos, hogy aktívan, tevékenyen részt vegyünk a város életében, hogy sok szálon kötődjünk a városhoz, az itt élőkhöz. Ezzel a filantróp, önzetlen segítő szemlélettel szeretnénk hozzájárulni a sokszínű Győrhöz – a Széchenyi-egyetemen folyó minőségi képzés pedig olyan „helyi érték", amely mellé szívesen odaállunk.A Nemak nem közvetlenül az egyetemen folyó képzést vagy az intézményt támogatja, hanem a kiemelkedő hallgatói teljesítményt, illetve a hallgatók színvonalasabb képzését célzó oktatói erőfeszítéseket ismeri el. A többi között támogatja az Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) megrendezését, amelynek tavaly a nyitórendezvényét és három szekcióját is Győrben rendezték. Jövőre pedig itt lesz a műszaki OTDK, amelyen idén a Nemak duális képzésében tanuló miskolci diákok rendkívül eredményesen szerepeltek. A Nemak részt vesz a Széchenyi-egyetem Practing Alapítványának munkájában is, amely az egyetemi duális képzés letéteményese annak ellenére, hogy jelenleg közvetlenül nem fogad a győri intézményből duális képzésben részt vevő egyetemistákat.– Bár tapasztalható némi javulás, a műszaki pályákon még ma is nagy a szakemberhiány. Ezért úgy érezzük, gyártó vállalatként a Nemaknak oda kell állnia az olyan kezdeményezések mellé, amelyek javíthatnak a tendencián. A pályaorientáció, így az egyetemmel szorosan együttműködő Mobilis vagy a győri vállalatok igényeit és a Széchenyi-egyetem képzési portfólióját játékos formában bemutató TechTogether-versenyek támogatása fontos elem a vállalat társadalmi felelősségvállalási programjában. A gépészmérnöki képzés és a járműiparhoz kapcsolódó egyéb területek iránt már érezhetően megnőtt az érdeklődés: egyre jobb minőségűek a képzések is, de még az érintett nagyvállalatok részéről is sokat kell tenni és komoly összefogás szükséges azért, hogy a műszaki pályák stagnáló vagy lassan növekvő népszerűsége javuljon – mondja Szilasi Péter Tamás. Hozzáteszi: ezek a szakmák ugyan nem könnyűek, de cserébe olyan életpályát, karrierlehetőséget, biztos megélhetést – a tehetséges szakembereknek pedig sok-sok örömöt – kínálnak, amelyért érdemes erőfeszítéseket tenni.