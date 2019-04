Egészséges kenyerek a tavaszi megújuláshoz

Kenyerecske Boltocska Facebook oldala

A tavaszi megújulás egyik legfontosabb lépése az étkezés, annál is inkább, mert a szervezet vitaminraktárainak kiürülésével könnyen érezhetjük magunkat kedvetlennek, gyengének, s persze az is lehet, hogy a téli hónapokban feljött néhány kiló, amelyektől szeretnénk megszabadulni… A tavaszi fáradtság a szervezet természetes reakciója, a mi dolgunk az, hogy feltöltsük energiával, minőségi ételeket fogyasztva. Gyakran már egy-egy apró változtatás is elég ahhoz, hogy könnyedebbnek, energikusabbnak érezzük magunkat, például lecserélni a fehér kenyeret valamilyen magos, egészségesebb fajtára, például teljes kiőrlésű vagy rozsos kenyérre.Ez a kétféle pékáru a kategória slágere a Bedő Pékségnél, amelynek vezetője, Bedő Szilárd elárulja, mit nyerünk velük.– A teljes kiőrlésű kenyér ereje abban rejlik, hogy a lisztje a gabonaszem héját is tartalmazza, így tápértéke és a rosttartalma is magasabb, mint a fehér kenyéré. A lisztet lenmaggal, napraforgó- vagy szezámmaggal dúsítjuk, ezek tovább növelik a kenyér vitamin- és nyomelemtartalmát, valamint a hozzáadott magvak Omega 3 és Omega 6 zsírsavat tartalmaznak, amelyek elengedhetetlenek egészségünk megőrzéséhez és hatékonyak a szív- és érrendszeri, valamint a daganatos betegségek megelőzésében. Sokan kedvelik a rozslisztes kenyér jellegzetes, savanykás aromáját is, ennek könnyedebb, lazább a tésztája – mondja Bedő Szilárd, aki elárulja azt is, hogy ma már a vásárlók nagy százaléka kifejezetten keresi az egészséges kenyérféléket.S hogy miért olyan egészségesek még a magas rost- és nyomelemtartalmú kenyerek? A bennük található lassan felszívódó szénhidrátoknak köszönhetően, amelyekre teljesen másképp reagál a szervezetünk, mint a fehér kenyér vagy pékáru szénhidráttartalmára. Például hamarabb eltelít és tovább jól lakunk vele, így az elsőre kicsit drágának tűnő barna vagy magos kenyér már nem is tűnik olyan nagy kiadásnak...Ráadásul a barna kenyerek lassú felszívódása azt is eredményezi, hogy a vércukorszint nem ingadozik, hanem egyenletes marad. Az eltérő összetételnek köszönhető az is, hogy akad olyan inzulinrezisztens vásárlója a pékségnek, akinek a fehér kenyértől ég a gyomra, a teljes kiőrlésű azonban semmilyen problémát nem okoz.Ugyan a fehér kenyér sem egészségtelen, teszi hozzá Bedő Szilárd, de ajánlatos reggeli órákban fogyasztani, amikor a szervezetnek a legtöbb szénhidrátra van szüksége a nap indításhoz, délután pedig ajánlott inkább barnát fogyasztani.A teljes kiőrlésű és rozsos kenyeret a legjobb finom, lágyabb ízvilágú feltétekkel fogyasztani. „Isteni rávaló például a házi körözött, de a lágy sajtok, mint a mozzarella is jól kiegészítik a karakteresebb kenyérízt. Sőt, még ennyi sem kell: egyszerűen csak egy jóféle vajjal megkenve is isteniek! Érdemes kipróbálni például így a komlóvölgyi rozskenyerünket, amely igazi ropogós héjú, kemencés kenyér, hagyományos technológiával, hosszú kovásszal készítve", javasolja Bedő Szilárd.