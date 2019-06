Diákmunka: melózni ma már menő

Négy fiatal – Varjas Mária Klaudia, Fejes Gergő, Volter Márk és Bátori István – tegnap kezdett a győri Aranypart 1-en. A fiatalok feladata a mentés, a rend fenntartása, ami közel is áll Varjas Máriához, mivel rendészeti szakon végzett tavaly a Bercsényiben.– Tizenöt éves korom óta dolgozom nyaranta, nagyon jó érzés volt, már a középiskolásként is, hogy soha nem kellett pénzt kérnem a szüleimtől. Pedig ők szívesen segítenek, s nem várták el, hogy dolgozzak, ez a saját döntésem volt – mondja a lány. Mária tavaly is az Aranyparton vállalt munkát, életet mentenie nem kellett, de akadt dolga darázscsípéssel vagy egy-egy megvágott lábbal.Volter Márk elsőéves jogászhallgató, Bátori István a pápai reformátusoknál érettségizett idén. Fejes Gergő a rangidős, másodéves jogi asszisztens az egyetemen.– Végigdolgozom ezt a nyarat, de szabim is lesz, és félre tudok tenni valamennyit – mondja Márk. Fejes Gergő külföldre utazik a nyár végén, azt mondják: a munkanapok számától függően 80 ezer megkereshető egy hónapban, tavaly akadt, aki 140 ezret vitt haza. István egyetemre megy, tandíjra gyűjt.– Győrben vízimentőt már nem keresnek, de a Balatonra még kell a jó úszó – mondta Barti Diána, a Pannon Work Iskolaszövetkezet diákmunka-üzletágvezetője. Az elmúlt két-három hétben csaknem ezerre duzzadt a 700 tagot számláló szövetkezet létszáma, az új belépők száma naponta 20 és 50 között mozog. – Sok állást betöltöttek, de augusztusban mindig van megüresedés, mert a diákok zöme nyár elején szeretne négy hetet dolgozni, hogy augusztusban elfesztiválozhassa a pénzt. Hetente is érdemes érdeklődni – tette hozzá Barti Diána –, mert kaphatunk új megbízást a partnerektől. Nagyon sokan szeretnének adminisztrációs munkát, csakhogy erre a nyáron nemigen érkezik megbízás: azokat foglalkoztatják a cégek, akiket év közben is. Aki most helyezkedne el, annak a Pannon Worknél jelenleg akad lehetőség paradicsomszedésre, csomagolásra, keresnek pénztárost is. Az üzletágvezető közölte: a bruttó 857 forintos minimál órabérrel a diákok sem csalhatók be, a bérszint 950 és 1400 forintos bruttó közt mozog az iskolaszövetkezetnél, vagyis 1100–1200 forint megkereshető. Magyarán heti két nappal és napi 8 órával számolva 60 ezer forintot kaphat kézhez egy diák. Nyári munkát 15 éves kortól lehet vállalni, de a 18 év alattiaknak szülői engedélyre van szükségük. Praktikus tehát, ha a jelentkezőt a szülő rögtön az első körben elkíséri.Lassan több generáció is felnő, akik a Pannon Work Iskolaszövetkezeten keresztül kaptak diákként állást. Közéjük tartozik Szabó-Thomka Hanna, az Exatlon versenyzője is, aki szerint nemcsak azt tudjuk meg magunkról, mit szeretünk, de azt is, hogy mit nem szeretünk csinálni. Visszaemlékszik, amikor árufeltöltő volt, kukoricát címerezett, s mindez ma már kellemes emlék, diákévei része.Hanna szívesen beszél élményeiről: