Bizottság az egészséges környezetért

Dr. Dézsi Csaba András polgármester kezdeményezésére ez év elején alakult meg a város környezetvédelmi bizottsága. A működés első féléve után arra voltunk kíváncsiak, milyen eredményeket sikerült elérnie eddig a testületnek.

Emlékezetes, hogy dr. Dézsi Csaba András még képviselőként, polgármesterré választása előtt terjesztette a közgyűlés elé azt a javaslatát, hogy minden Győrben született gyermek után ültessenek egy fát. A mára megvalósult javaslat már jelezte azt a zöldszemléletet, amely azóta még nagyobb hangsúlyt kapott az önkormányzaton belül. Radnóti Ákos környezetvédelemért is felelős alpolgármester kiemelte, hogy a városüzemeltetésben nagy hangsúlyt kapnak a szép és egészséges környezetet fejlesztő intézkedések. Ilyen például a város fásítási programja, az évenkénti virágosítás, a környezetszépítő verseny, az automata öntözőrendszerek telepítése, az olyan technológiák, mint a fakopp – favizsgáló berendezés – használata, vagy az elmúlt időszakban megvalósult parkfelújítási és zöldterület-bővítési programok.

Kérésünkre dr. Szálasy László, a környezetvédelmi bizottság elnöke tekintett vissza az elmúlt fél év munkájára. Mint mondta, Győr polgármestere elkötelezett a környezetvédelem iránt, és ez nemcsak szavakban, az eltelt rövid idő ellenére számos tettben is megnyilvánult már. Ezek közül kiemelte, hogy a természeti értékeink és egészséges környezetünk megóvása érdekében polgármesteri kezdeményezésre indult meg a Püspökerdő helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánítása. „Célunk a szentiváni tölgyeserdő, valamint a Bácsai Füvészkert védetté nyilvánítása is, vagy például a marcalvárosi kiserdő fásítása, fejlesztése. Ezek fontos lépések azért, hogy megvédjük a város tüdejeként működő területeket, illetve legyenek olyan erdőségek, ahová a városlakók kimehetnek és élvezhetik a természet közelségét, a gyerekek játszva tanulhatnak és elsajátíthatják a természet szeretetét.” A környezetvédelmi bizottság levegőminőségi kérdésekkel is foglalkozik, és minden olyan témával, amely az egészséges környezettel kapcsolatos.

Jó példa erre az országosan is kuriózumnak számító Városi Fecskevédelmi Program, amely a lakosság bevonásával kívánja megvédeni a madarakat, illetve lehetővé tenni újbóli elszaporodásukat. „A fecskék rengeteget tesznek a környezetünkért, hiszen sok kártevőt elpusztítanak, talán elég csak annyit említeni, hogy egyetlen fecske egy szezon alatt egy kilogramm szúnyogot képes elfogyasztani.”

Az elnök mindezek mellett fontosnak tartja a szemléletformálást, amihez segítséget nyújtanak az egyre bővülő győri kerékpárutak, és az olyan kezdeményezések, mint a civil oldalról elindult „Egyetlen Levél” díj, amely azokat a helyi vendéglátó vállalkozásokat mutatja be példaként, amelyek a napi működésükbe tudatosan építik be a környezettudatosságot. Hozzátette, minden jó példára szükség van, hiszen Győr céljai között szerepel, hogy a legtisztább magyarországi várossá váljon, valóban élhető, fenntartható nagyváros legyen, ahol kellő zöldterület áll rendelkezésre és nem veszik ki a madárdal sem. Az elnök azzal zárta, hogy az önkormányzat ebben a küldetésében nincs egyedül, a közelmúltban dr. Dézsi Csaba András vezetésével országosan is egyedülálló környezetvédelmi kerekasztal-megbeszélést tartottak 17 környezetvédelmi civil egyesület képviselőivel a zöldebb Győrért.

