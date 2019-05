Az év legédesebb hétvégéje Győrben

(X)

Még Gombóc Artúr sem hiányolhatna semmit a győri Édes Napok kínálatából, annyiféle csokoládé és más édesség érkezik a megyeszékhelyre, a Nemak Győr Alumíniumöntöde Kft. támogatásával megrendezett gasztrorendezvényre. A téren két és fél napig a kulináris élvezeteké lesz a főszerep, közel 30 faházban mutatkoznak be a legfinomabb édességek. Nemcsak azok, hiszen érkezik jó néhány foodtruck is, ínycsiklandó streetfood fogásokat kínálva a világ minden tájáról.A csokoládék és bonbonok mellett olyan különlegességeket is megkóstolhatnak a látogatók, mint a churros, a karamellszósszal tálalt holland ostya vagy az óriáspalacsinta, lesz flódni és macaron, na meg a látogatók nagy kedvencei, a csokiba mártott gyümölcsök.Az Édes Napok igazi jó hangulatú családi rendezvénynek ígérkezik, nem csoda, hogy egyre többen – családok, baráti társaságok – töltik akár az egész napjukat is a sokszínű programokon. A kiállítók melletti gasztroszínpadon például igazi látványfőzések szemtanúi lehetünk, sztárok és séfek adnak ötleteket a sütéshez-főzéshez. Elkészül a többi között Jakabos Zsuzsanna kedvenc fogása, a leendő cukrászgeneráció tagjai grillázs- és dísztortát készítenek, továbbá fény derül a tökéletes piskóta titkára – mentes változatban is!A nagyszínpadon esténként a zenéé lesz a főszerep: pénteken a Leander Kills, szombaton az Ocho Macho, míg vasárnap az Esti Egyenleg lép színpadra. S mivel ennyi kalória mellé nem árt valami mozgás sem, erről BodyART-, dinamikus gerinctréning- és jógaedzésekkel gondoskodnak a szervezők, az interaktív karatebemutatókon hasznos önvédelmi fogásokat tanulhatunk, sőt, még extrémsport-bemutató is lesz a téren.A Nemak a kezdetektől − immár hetedik éve − áll az Édes Napok mellett, s bár látszólag nem sok köze van az alumíniumgyártásnak az édesiparhoz, a nemzetközi nagyvállalat motivációja nagyon is érthető. „Több különböző jellegű győri rendezvényt támogatunk, amivel egyrészt szeretnénk ünnepelni a város sokszínűségét, másrészt ezek a programok jó alkalmat nyújtanak arra, hogy találkozzunk a győriekkel, és minél többen megismerjenek minket. Az Édes Napok programja olyan értékeket képvisel, amelyeket a Nemak is magáénak vall: a kiegyensúlyozottságot, a tudatosságot és a minőség iránti elkötelezettséget"− mondja Szilasi Péter Tamás, a vállalat társadalmi kapcsolatok osztályának vezetője.