Az e-recepthez jár a felírási igazolás

(X)

2017. november 1-jétől kezdte meg működését az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT), ettől a dátumtól kezdve a közfinanszírozott egészségügyi intézmények ide töltik fel a betegek ellátása során keletkező összes dokumentumot. Ilyen dokumentum az e-recept is, amely a korábbi papírrecept digitális változata. Bevezetésével a receptfelírás és -kiváltás, ezen keresztül a gyógyszerezés is biztonságosabbá és hatékonyabbá vált.A gyógyszerfelírás rendje továbbra is változatlan maradt, vagyis ahogyan korábban, most is az orvos írja fel a szükséges készítményeket. Betegség, rutinvizsgálat vagy rendszeres ellenőrzés esetén a páciens felkeresi orvosát, aki elektronikusan „felírja" a receptet (azaz elkészül az e-recept, amelynek adatai bekerülnek a Térbe), és erről felírási igazolást ad ki.Az utóbbira akkor van szükség, ha valaki nem a saját, hanem valamelyik hozzátartozója, ismerőse részére szeretné kiváltani a felírt gyógyszert. Amíg ugyanis az e-recepthez kapcsolt meghatalmazási rendszer kialakítása nem fejeződik be, a betegbiztonság érdekében a felírási igazolás biztosítja a nem saját részre történő kiváltás lehetőségét.– Ez nagyon gyakori, hiszen a súlyos betegek, idősek gyakran nem képesek kiváltani a gyógyszereiket, erre megkérnek valakit. Ehhez elég odaadni a felírási igazolást, amely ez esetben ugyanúgy működik, mint a hagyományos recept – mondja dr. Szabó Gábor gyógyszerész, a győri Kardirex Patika vezetője. A szakember szerint az e-recept egy évvel ezelőtti bevezetése óta sokat változott a helyzet: ma már gördülékenyen működik a rendszer, s a betegek is egyre tájékozottabbak. „Az idősek között egyre többen vannak, akik nyitottak az újdonságokra, ők szívesen használják az e-receptet, és tudják róla azt is, hogy taj-kártya és személyazonosító okmány bemutatásával váltható ki. Ilyenkor természetesen nincs szükség felírási igazolásra. A „leghaladóbbak" e-személyivel érkeznek, ők azonban nem árt, ha tudják, hogy annak használatakor a gyógyszertárban szükség van az igazolványhoz kapott hatjegyű PIN-kódra is", figyelmeztet dr. Szabó Gábor.