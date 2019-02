Az adó nem a tiéd!

Megfelelő partner mellett nem éri kellemetlen meglepetés adófizetéskor.

GyőrMunkatársunktólCélja, hogy a vállalkozásunknak mindig legyen elegendő pénze befizetni a keletkező adókötelezettségeit, ne stresszeljen a közeledő adófizetési határidő, elkerüljük a végrehajtási eljárásokat, és így a NAV ne váljon a cégünk mumusává.Mindjárt az elején el kell oszlatnunk egy tévhitet: a fizetendő adó fiktív számlák vásárlásával és azok könyvelésben való szerepeltetésével történő „optimalizálása" nem számít adótervezésnek!Az adótervezés egyik kulcsfogalma a felelősség, amit a vállalkozó vállal a közteherviseléshez történő hozzájárulás teljesítésével, azaz az adófizetéssel. Ez a megfelelő szemlélet, nem pedig az, hogy minek befizetni az adót, azzal a kormányzat amúgy sem jó gazda módjára gazdálkodik.Ügyfeleink számára egy nagyon egyszerű bevétel-költség tervezési módszert szoktunk ajánlani: a bevételeiket mindig nettóban tervezzék meg, míg a kiadásaikat bruttóban. Így biztosan marad forrásuk a közterhek befizetésére, és jó esetben még a tartalékképzésre is. Egy másik – ugyancsak könnyen végrehajtható – módszer, amikor a korábbi időszak tényadatai alapján kiszámítunk egy átlagos adótartalmat a bevétel vonatkozásában, és ennek az átlagmutatószámnak megfelelően a beérkező bevétel adott hányadát egy külön bankszámlára vezetjük át, majd az adókat onnan utaljuk. Jó tanács: soha ne nyúljunk hozzá az adófizetésre elkülönített pénzhez, illetve a tartalékhoz! Mindig keressünk más megoldást, ne a legkönnyebb – ám zsákutcába vezető – döntést hozzuk meg!A legjobb módszer azonban, ha az adót az adóból fizetjük: az adótervezés alapja a jó árképzés. A legegyszerűbb, ha a termékünk/szolgáltatásunk eladási árát bruttó önköltségszámítás alapján állapítjuk meg, ezt megnövelve az elvárt profittal kapjuk meg a nettó – azaz adó nélküli – összeget. Így az adót nem a nyereségből kell megfizetnünk, hanem a nettó bevételre számított adóból.A naprakészen vezetett könyvelés sokat segíthet e módszerek alkalmazása során. Egyre több könyvelőiroda – a többi között e cikksorozat közreműködő partnere is - nyújt ilyen szintű szolgáltatásokat, kihasználva korunk digitális vívmányait.A jó árképzés mellett az adótervezés másik fontos eleme a hatékony hátralékkezelés – a könyvelői támogatás ezen a téren is jelentős segítséget nyújthat. Amennyiben hatékony és naprakész hátralékkezeléssel sem sikerül a követeléseinket behajtani, még mindig élhetünk a fizetési halasztás lehetőségével, amit a NAV rendszerint engedélyezni is szokott, ha látja a rendezett működést, ha a likviditási probléma átmeneti, és az adózónak nem róható fel.