Az orgona és az énekhang találkozása

Augusztusban újra az orgonáké a főszerep! A Filharmónia Magyarország színes programjai által betekintést nyerhetünk ennek a páratlan hangszernek a birodalmába, megismerhetjük különlegességeit, amelyeket sokan nem is sejtenek. Győr-Moson-Sopron megyében is különleges hangszerpárosításokkal várja közönségét az OrgonaPont.

Az OrgonaPont idén közel 40 városban, több mint 50 koncerttel várja kedves közönségét, többek között Győrben, Sopronban és Mosonmagyaróváron is.

A megyeszékhelyen és Sopronban az orgona-énekhang együttesének lehet részese a közönség. Győrben augusztus 12-én, majd másnap a megye leghűségesebb városában, Sopronban várja közönségét a „Hangverseny énekhangra és orgonára” című koncert Ella István orgonaművésszel, Kriszta Kinga szoprán énekesnő és Horváth István tenor énekes.

Ella István orgonistaként több nemzetközi verseny díjazottja. Ő alapította a Budapesti Bach Kórust, melynek azóta is vezetője, valamint a Hungaroton vezérigazgatójaként is tevékenykedett. Majd minden európai országban koncerteztett, valamint felléptett az Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában, Indiában, Libanonban és Izraelben. Liszt díjjal tüntették ki és megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét. Az orgonaművész mellett az opera műfajának két fantasztikus művészét köszöntheti a közönség. Kriszta Kingát, akit már olyan szerepekben köszönthettünk, mint Masenyka, Xenia és Papagena. Horváth Istvánt, aki Almaviva gróf szerepében debütált és nagy sikerrel énekelte az Ory grófja címszerepét. Operaszínpadon partnerei között olyan neves művészek szerepelnek, mint Rost Andrea, Miklósa Erika, Kocsis Zoltán, Juan Pons, Roberto Scandiuzzi és Roberto Abbado. Horváth István tehetségét Juventus díjjal, valamint Simándy József-emlékplakett-tel is díjazták.



A megyében augusztus 14-én zárja kapuit az OrgonaPont sorozat Mosonmagyaróváron, Ruppert István orgonaművész és Szutrély Katalin szoprán énekesnő Belcanto című estjét hallhatja a közönség.

Ruppert István Európa szinte valamennyi országa mellett koncertezett és előadásokat tartott Japánban, Brazíliában és az USA-ban is. 2009-ben Megyei Prima – díjat, 2020-ban Liszt-díjat kapott. 2020. január óta a győri Bazilika kántor-karnagya. Szutrély Katalin énekesnőként elsősorban a dal- és oratóriumirodalom területén mozog. Repertoárját döntően Handel, Bach, Michael és Joseph Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Mendelssohn, Schumann és Brahms művei alkotják. Szólistaként rendszeresen fellép Magyarország legfontosabb koncert-helyszínein.

Engedje, hogy Önt is elvarázsolja az orgona hangja által életre hívott hangulatok széles skálája koncertjeinken.

Jegyek válthatók online a www.jegymester.hu oldalon, valamint a hangverseny előtt a helyszínen. További információ a programokról a www.filharmonia.hu weboldalon található.

(x)