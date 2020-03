Az aloé vera gél a gyógyszeres szekrény aduásza

A legtöbben tisztában vannak azzal, hogy léteznek olyan, a természet által alkotott csodaszerek, amelyek egyenesen jolly jokernek számítanak a szervezetünkre gyakorolt jótékony hatása alapján. Az aloé vera gél minden kétséget kizáróan ebbe a kategóriába tartozik, a sokrétű alkalmazásával azonban kevesen vannak tisztában. Csodaszernek hívni egyáltalán nem túlzás, hiszen kívül-belül alkalmazható, méghozzá igen jó eredménnyel.

Belső alkalmazásra találunk megannyi italt és étrend-kiegészítőt, amelyeket mind-mind az említett gyógynövényt alkalmazzák fő összetevőként. Esetenként, ehhez még hozzájön néhány egyéb természetes alkotóelem annak érdekében, hogy fokozza a kívánt hatást. Az aloé vera gél ugyan nem belsőleg alkalmazható, hanem külsőleg, ám így is elég széles alkalmazási területet képes lefedni.

A sebgyógyítási képessége miatt vált igazán ismertté, de előszeretettel használják az aloé vera gélt kozmetikai célokra is. A bőr feszesítésének területén például csak a sebész kése lehet hatékonyabb megoldás ennél. Ez utóbbi persze igen költséges és még annál is ijesztőbb, hiszen számolni kell a hegekkel, fájdalommal, véraláfutásokkal és a gyakran igen hosszúra nyúló gyógyulási idővel. Jobb megoldás az aloé vera gél!

Ivan E. Danhof professzornak sikerült nem is olyan régen bebizonyítania, hogy a gyógynövény bőrön való alkalmazása 6-8 szorosára képes növelni annak a kollagéntermelő képességét, valamint azt is, hogy az aloé vera gél négyszer gyorsabban szívódik fel, mint a víz. Ez az eredmény már csak azért is nagyon hasznos, mivel ez azt jelenti, hogy sokkal gyorsabban és hatékonyabban képes hidratálni, mint bármilyen más ismert anyag.

Ha még mindig nem lenne elég a szuper képességek felsorolásából, akkor érdemes azt a tényt is megemlíteni, hogy az aloé vera gél minden bőrtípushoz képes alkalmazkodni. Legyen a bőre száraz, zsíros, normál, kombinált, túlérzékeny, egyik sem jelent problémát! A következőkben jöjjön néhány rendhagyó ötlet az aloé vera gél külsőleges alkalmazását illetően! Este, miután lemostuk a sminket, kenjünk fel egy vastagabb réteget, hagyjuk hatni 20 percig, majd miután lemostuk, próbáljuk meg nem tátott szájjal csodálni a puha bőrünket.

Cellulitisz? Keverjük össze az aloé vera gélt némi Himalája sóval, ezután masszírozzuk 5 percig a problémás területet, lemosás után pedig kenjük be testápolóval. Garantáltan hatásos módszer! Amennyiben még több ötletre kíváncsi, esetleg meg is vásárolná a terméket, úgy mindenképpen látogasson el az aloewebshop.hu online boltba!

