Ausztria közelebb van, mint gondolnád!

Christoph Braunstorfer, a WHC munkaerő-kölcsönző cég ausztriai csapatának vezetője

vendéglátás

betanított összeszerelő

szakmunkák

húsipari szakemberek

fémipari végzettségű szakemberek

faipari végzettségű szakemberek

sütőipar

(X)

Üdvözletem, Christoph Braunstorfernek hívnak, és a WHC munkaerő-kölcsönző cég ausztriai csapatát vezetem. Sok helyi céggel állok kapcsolatban, és mindenütt találkoztam magyarországi kollégákkal, dolgozókkal. Szeretnénk lehetőséget adni a külföldi munkavállalásra Magyarországon.Nincs. 2011. május 1-jétől más uniós tagállamokhoz hasonlóan Ausztriában és Németországban is szabadon, munkavállalási engedély nélkül vállalhatnak munkát magyar állampolgárok.Vannak egyszerűbb pozíciók, amik nem igényelnek nyelvtudást, ám a legtöbb esetben német nyelvtudásra szükség van. Az adott munkakörtől és munkahelytől függ, hogy milyen szintű nyelvtudásra van szükség: alap-, közép- vagy felsőfok. Nagyon fontos azonban, hogy egy igazán sikeres állásinterjúhoz elengedhetetlen az alapfokú német nyelvtudás.Ausztriában elsősorban teljes munkaidős, illetve szezonális munkavállalókat keresnek, ezen belül a leggyakoribb állások:Betöltetlen ausztriai állásokra lehet jelentkezni egyéb területeken is, jellemzően sok állást kínál az építőipar, az egészségügy és a mezőgazdaság.Mindannyiunk számára jelentős szempont a munkánkért kapott fizetés és az adott munkahelyi körülmények. Az ausztriai szezonális munkavállalás során a magyar határhoz közelebb található tartományokban (Burgenland, Alsó-Ausztria) általában alacsonyabb bért kapunk ugyanazért az elvégzett munkáért, mint például Tirolban, viszont általában éves állásokat kínálnak.Tirol és Vorarlberg tartományokban jellemzően magasabbak a bérek, és általában itt keresik a legtöbb vendégmunkást szezonálisan a betöltetlen álláshelyekre. Ezeken a területeken az átlagfizetés 1100–2500 euró, plusz az esetleges borravaló munkakörtől függően – azonban vegyük figyelembe, hogy itt a saját megélhetésünk is drágább lesz valamivel.Ha azonban a szállásért és az étkezésért már nem vonnak le pluszköltséget, ami legtöbbször az idegenforgalmi pozícióknál jellemző, akkor ezekben a tartományokban tudunk potenciálisan a legtöbbet spórolni.Ahhoz, hogy tökéletesen felkészült legyél egy állásinterjún, át kell gondolnod, hogy mik lehetnek a munkaadó szempontjából a legfontosabb kérdések.Például:Dolgoztál már az adott munkakörben?Mi volt ott a feladatod?Mennyi szakmai tapasztalattal rendelkezel az adott munkakörben?Mikor tudnál kezdeni?Ezenkívül, mivel külföldi munkavállaló vagy, természetes, hogy szeretnének megbizonyosodni arról, hogy nem lesznek nyelvi akadályai annak, hogy ellásd a feladataidat. Ezt ellenőrizhetik kötetlen beszélgetéssel, pl. mesélj magadról általánosságban, de konkrét kérdéseket is feltehetnek. Mindenesetre nem árt, ha el tudsz mondani néhány összeszedett mondatot magadról is, ha szóba jön ilyesmi.Munkakörtől és helytől függően havonta minimum nettó 1200 eurót, de a nyugati országrészben túlórákkal a 2000–2500 eurót is elérheti a havi nettó kereset Ausztriában. Természetesen 14 havi bérről beszélünk egy évben. A munkabér pedig azzal arányos, hogy milyen képzettségi szintet, ismereteket igényel az adott munkakör.Ha sikeresen pályáztál egy munkahelyre, akkor a következő fontosabb teendők várnak rád: szerződéskötés, bankszámlanyitás, kiutazás. Természetesen ebben segítségedre lesz a WHC. További feladataid például az autód rendbetétele az ingázáshoz, illetve ha távolabb mész, az önálló élethez szükséges eszközök, dolgok beszerzése.Nagyon egyszerűen, az oldal alján a JELENTKEZEM gombra kattintva megjelennek az aktuális álláslehetőségeink. Kollégáink rendelkezésre állnak telefonon, ha esetleg kérdés merülne fel bármelyik pozícióval kapcsolatban.