Arrabona évszázadai az évforduló jegyében

Az idei különleges esztendő az Arrabona évszázadai város­ismereti vetélkedő életében, hiszen a várossá válásunk 750. évfordulóján a szervezők ezúttal nemcsak a tanulókat, de az olvasókat is játékra hívják.

A vetélkedőt egy nagyszerű kezdeményezésnek tartom, hiszen városunk történelmének jobb megismerését szolgálja. Az Arrabona évszázadai egy olyan, sok diákot megmozgató esemény, amelyből a fiatalok rengeteg új ismeretet szerezhetnek Győr múltjáról, értékeiről, és közben a városhoz való kötődésük is erősödik” – fogalmazott az idei város­ismereti játék meghirdetése kapcsán dr. Dézsi Csaba András polgármester. Hozzátette, 2021-ben, a 750 éves évfordulón különösen is fontos, hogy kellő figyelmet szenteljünk a városismeretre, gyökereink és a városhoz való kötődésünk megerősítésére. Ezt szolgálja a játék kiterjesztése, az iskolások mellett a játékos kedvű győriek bevonása is.

A vetélkedő 2021. február 12-én immár nyolcadik alkalommal veszi kezdetét a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ és a Győr+ Média szervezésében.

A játék azért indult, hogy a 6–7. osztályos diákok csapatban, iskolai kereteken kívül sok információt kapjanak lakóhelyünkről. „Az Arrabona évszázadai nagyon sikeresnek bizonyult az elmúlt évek során, hiszen ez idáig közel 1300 diák vett részt a vetélkedőn. Az idén 11 iskola 212 tanulója játszik 53 csapatban” – tudtuk meg a játék főszervezőjétől, Prédlné Németh Margittól, a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ igazgatóhelyettesétől. Hozzáteszi, a játékfolyam három részből áll: a Győr+ hetilapban kéthetente, összesen hat 13+1 kérdéses totó jelenik meg. Ezt követi a belvárosi elődöntő, ahol menetlevél segítségével meghatározott útvonalat bejárva különböző helyszíneket kell felkeresniük, információkat begyűjteniük a résztvevőknek. A totó és az elődöntő pontjai alapján a legügyesebbek a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központban a döntőn mérik össze tudásukat. Az idei kiemelt téma: Győr, a 750 éves város! Történelmünk nagyjai, eseményei, érdekességei. A fiatalok a rájuk vonatkozó részletes tájékoztatást a molnarvid.hu honlapon olvashatják.

Játékra hívják a győrieket is!

A szervezők az idén 750 éves évforduló tiszteletére játszani hívják az olvasókat is. A Győr+ hetilapban megjelenő totó kitöltött tesztlapjait a szerkesztőségbe várják, a 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/A, illetve az [email protected] címre. A helyes megoldások megtalálhatók a következő alkalommal megjelenő kérdéssor alatt is. A játékos kedvű győriek a második fordulóban is részt vehetnek, vagyis kalandozhatnak a Belvárosban és megfejthetik a városunkkal kapcsolatos izgalmas feladványokat. Az ehhez szükséges menetlevél-füzetkét a Győr+ szerkesztőségében, a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Herman Ottó utcai és Baross úti (Kisfaludy-könyvtár) épületében, a város művelődési házaiban és a Győri Látogatóközpontban lehet majd beszerezni. A belvárosi feladatok május 14. és június 14. között teljesíthetők, a kitöltött füzetkék ez idő alatt a látogatóközpontban elhelyezett gyűjtődobozba dobhatók. Mindkét forduló végén a hibátlanul teljesítők közül három szerencsés játékos értékes ajándékcsomagot kap.

A szervezők tehát azt ajánlják, hogy az idei, jeles évforduló alkalmából a diákok körében már nagy népszerűségnek örvendő játékba kapcsolódjon be Ön is, vegyen részt a játékban, szerezzen új ismereteket Győrről és gazdagodjon értékes ajándékokkal!

A cikk Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával jött létre.