Ajándék a Tavirózsa lakóparkban

További információ: www.tavirozsa.oh.hu! a 06-70/657-8536-os és a 06-70/459-3010-es telefonszámon.További információ:

A Győr-Révfalu vízivárosi részén található Tavirózsa lakópark negyedik ütemének háromszintes, liftes épületei iránti nagy érdeklődés nem véletlen, hiszen Győr talán legfelkapottabb területének említett része rohamosan fejlődik, és – a már elkészült résszel együtt – kialakul a lakónegyed képe. Az első ütem lakásaiba egy éve költöztek be a tulajdonosok, s folyamatosan érkeznek az új érdeklődők is a még formálódó épületekre az Openhouse ingatlaniroda helyszíni értékesítési pontjára. Elsősorban fiatalok, fiatal családok költöznek a lakásokba, őket a többi között a csok lehetősége is vonzza, amely a még szabad lakások egy részére is igénybe vehető. A minden korosztálynak megfelelően kialakított még szabad lakásokat az értékesítési ponton tekinthetik meg az érdeklődők.A jelenleg szabad lakások 38-54 négyzetméteresek, van köztük földszinti, kertkapcsolatos és harmadik emeleti egyaránt. Igény szerint tároló, valamint udvari és belső gépkocsibeálló is rendelkezésre áll. Érdemes sietni, február végéig ugyanis a beruházó akcióval kedveskedik a leendő lakástulajdonosoknak: a lakásokhoz ajándék padlófűtés jár, ami több százezer forintos megtakarítást jelent! Ezt a korszerű, kiemelkedő komfortot nyújtó fűtési módot választotta egyébként szinte az összes lakásvásárló a Tavirózsában.A lakások – kettő kivételével, amelyek már idén augusztusban költözhetők – 2020. februári átadásúak, azaz a vásárlóknak bőven van idejük kitalálni, hogyan alakítsák ki álmaik otthonát. Az utóbbi épületekben jelenleg az első szint határolófalai készülnek, s ahogy a lakópark eddigi tömbjei is, csúszás nélkül várják majd a beköltözőket.A beruházó az adásvételi szerződés megkötése után sem engedi el a lakástulajdonosok kezét: igény szerint vállalkozókat ajánl például az emelt szintű fűtéskész állapotban átadott ingatlanok befejezési szakipari munkáira. Sőt, a már átadott társasházak üzemeltetése is megoldott: a házkezelést az első ütemben végző cég folytatja a következő ütemekben is, a lakók kényelméről és a gördülékeny ügyintézés fenntartásáról gondoskodva.Nem utolsó szempont az sem, hogy a Tavirózsa most épülő lakásai még a jelenlegi kedvezményes, 5%-os áfát tartalmazó áron vásárolhatók meg. Mint köztudott, 2020-tól – az áfa 27%-ra történő emelése miatt – jelentős drágulás várható az ingatlanpiacon, azaz ugyanahhoz a lakáshoz akár 20%-kal drágábban juthatunk csak hozzá.A Tavirózsa lakópark előnyeit nem nagyon kell részletezni, hiszen nem véletlenül ez a város egyik legdinamikusabban fejlődő területe. A családi házas és a társasházas övezet határán épülő kéthektáros lakópark mindössze 25%-os beépítettsége kellemes életkörülményeket teremt. A kertvárosi nyugalom mellett a nyüzsgő belváros is egy ugrásra van, így a nagyváros nyújtotta előnyökről sem kell lemondanunk, az infrastruktúra pedig folyamatosan fejlődik a környéken.A Tavirózsa lakópark ingatlanjainak kizárólagos értékesítője, az Openhouse ingatlanhálózat helyszíni értékesítési ponttal várja az érdeklődőket, akik nemcsak az építkezés állásáról, hanem a környék előnyeiről is személyesen győződhetnek meg. Hétköznapokon 9 és 17 óra között felkészült értékesítők adnak felvilágosítást minden kérdésben, a műszaki paraméterektől a hitellehetőségekig, sőt, előzetes egyeztetést követően ettől eltérő időpontokban is állnak az érdeklődők rendelkezésére. A helyszínen elérhető a bankfüggetlen csok- és hitelügyintézés is, levéve a hitelfelvétel számos gondját a vásárlók válláról.Hamarosan új területek fejlesztése kezdődik meg a Tavirózsa lakópark szomszédságában: a Vidra utcában tavasszal megindul a következő ütem értékesítése és kivitelezése, tovább növelve a környék értékét. A leendő vásárlók érdeklődését készséggel várják a jelenlegi értékesítési ponton.