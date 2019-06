A világ legjobbjaival versenyzik a soproni csapat

Kő Tamás

Berta Balázs

Horváth Péter

„A ŠKODA Challenge megmérettetésén a ŠKODA különböző kategóriákban keresi a legjobb szakembereket." – magyarázza Kő Tamás szerviztechnikus, aki Berta Balázs kollégájával már az előző években is hozzájárult a magyar csapat sikeréhez. A többfordulós szakmai versenyben mindenki a saját szakterületén mutathatja meg, mennyire ismeri a márkát, és mennyire naprakész a ŠKODA modellekkel és a vevői igényekkel kapcsolatban. Horváth Péter még újoncnak számít a nemzetközi porondon, de ő is az eddigi sikerekhez mérhető magas teljesítményt vár el magától. Mindhárman a tavalyinál talán még komolyabb felkészültséggel és ugyanolyan lelkesedéssel várják, hogy összemérhessék tudásuk.És hogy mi a titka a hazai szinten is kiemelkedő soproni csapatnak? A versenyzők szerint rengeteget számít, hogy természetesen érdekli őket az adott terület, nyitottak az újdonságokra, és sokat tanulnak egymástól. „Talán a folyamatos felkészülést, tanulást tudnám a siker egyik titkának megnevezni." – teszi még hozzá Berta Balázs. A magyar csapat rátermettségét mutatja, hogy erőn felül, sokszor szabadidejüket feláldozva készülnek, amire szükség is van, hiszen rajtuk kívül a német, cseh, szlovák és román válogatottak komoly ellenfeleknek bizonyulnak.A verseny és a felkészülés nyújtotta plusz tudás mindhármuk szerint nagyban hozzájárul ahhoz, hogy ők jobban megértsék a saját vevőiket, és még magasabb színvonalon tudják kiszolgálni őket. „Minden embernek a saját autója a legfontosabb, így az egyszerű hibától a komolyabb beavatkozásig mindenki elvárja az odafigyelést, a segítőkész, szakmailag felkészült hozzáállást. A ŠKODA Challenge során megismert helyzetgyakorlatok, feladatok sok esetben segítenek a valós munkában, a különböző felmerülő vevői igények kezelésében is." Így a folyamatos versenyzéssel nemcsak a világ előtt tudnak hírnevet szerezni a magyarok, de az itt megszerzett, nemzetközi szinten is kimagasló tudás begyűrűzik a hazai vásárlók kiszolgálásába is, ami mindannyiunk számára pozitívumokkal jár. Balázsnak, Péternek és Tamásnak június 27. és 30. között a horvátországi Šibenikben lesz lehetőségük arra, hogy bizonyítsák szakmai felkészültségüket, és képviseljék Magyarországot. Hajrá fiúk, hajrá Walter Autó!