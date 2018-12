A tökéletes bejgli titka - Az ördög a részletekben, pontosabban az alapanyagokban rejlik

Az igazi bejgliben nincsen trükk, nincs adalék, a tésztába csak az kerül, amit a természet adott.

Ez a tradicionális magyar sütemény nem hiányozhat a családok asztaláról, mindössze azon lehet vitatkozni, hogy a diós vagy a mákos a finomabb... Megnéztük, hogy készíti a bejglit egy neves helyi pékség, ahol megosztották velünk a műhelytitkokat is!A profi pékek tudják, milyen a jó bejgli, nemhiába fogy belőle minden évben tekintélyes adag az ünnepek előtt a pékségekben. Vajda Péter, a Pedró Pékség tulajdonosa elárulja: az ördög a részletekben, pontosabban az alapanyagokban rejtőzik.– Ilyenkor nem érdemes spórolni, a legjobb minőséget kell választani. A helyi termelők, közeli gazdák általában jó és megbízható forrásnak bizonyulnak, mi is bennük bízunk, tőlük szerezzük be a bejgli hozzávalóit. Az igazi bejgliben − még ha készen vesszük is − nincsen trükk, nincs adalék, a tésztába csak az kerül, amit a természet adott – mondja Vajda Péter.Elárulja azt is, hogy teavajból kell készíteni a bejglit, így a tésztája sokkal ízletesebb és illatosabb lesz. Ha a vajhoz tejfölt is teszünk, a feldolgozás, a kézi munka sokkal hatékonyabb, a végeredmény pedig szebb lesz − nem fog törni a tésztánk.– A töltelékhez minőségi diót, mákot szerezzünk be − az utóbbiból a szép fekete színű a legjobb! A tölteléknek nem szabad száraznak, keménynek lenni, a szaftosságáról zamatos házi lekvárral is gondoskodhatunk − így lesz finom krémes. A márványos, fényes felülethez a bejglit friss házi tojással kenjük meg: először csak a sárgájával, majd fehérjével. …és még valami: az a tapasztalatunk, hogy annak a bejglinek van a legnagyobb sikere, amiben több a töltelék, mint a tészta! – mondja a pékség vezetője.Végül még egy műhelytitok, ami azt a bizonyos pluszt adhatja a bejglinek: hogy a tészta egy kis fűszert kapjon, egy pici saját készítésű citromlekvár is kerüljön bele!