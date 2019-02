A streetfood is lehet éttermi minőség

Győr, munkatársunktól

Ma már a streetfood nemcsak étel, hanem életérzés is.

Szinte nincs az étkezésnek olyan ága, amelyik annyira népszerű lenne manapság, mint a streetfood, azaz az utcakaja. Általában kis üzletben vagy autóból, utánfutóból adják ki az ételt, amely ma már gyakran az éttermek minőségével vetekszik, bebizonyítva, hogy nem kell sok időt és pénzt szánni a jó minőségű ételre. Mert tény, hogy rendszerint idő hiányában is luxus beülni egy étterembe, arra azonban egyre több embernek van igénye, hogy akkor is finomat és különlegeset egyen, ha csak egy negyedórája van rá menet közben.Sőt, a streetfood nemcsak étel, hanem életérzés is; nem csoda, hogy sokaknak az Üvegtigris című film jut az eszébe. A sztorikat, emlékeket felidézni jó élmény: ki ne emlékezne például Lalira, a büfés fiúra, aki hatalmas szívvel kínálja a hot dogját?! A forgatás helyszíne – az első magyar híres „streetfood" – még most is megvan a Pest megyei Garancsi-tó partján, ma már azonban fényévekre vagyunk az Üvegtigris miliőjétől – mind az ételeket, mind a kényelmet tekintve.– Ahogy a pékségben a vásárlóink, a streetfoodot keresők is elvárják ma már, hogy friss, minőségi, igazán ízletes ételeket kapjanak igényes környezetben, gyorsan és kényelmesen. A forró sonkás lepény – amit frissen vesznek ki a kemencéből – akkor is jólesik, ha éppen csöpög az eső, de egy egyedi, tésztával és hússal egybesütött hamburgerért is érdemes megállni. S persze az is alap, hogy az ételek mellé minőségi kávét kapjon az ember, amit friss levegőn, napsütésben kortyolhat el – mondja Vajda Péter, a Pedró Pékség és az Écsen megnyílt Pedró Tigris streetfood büfé vezetője. Vajda Péter szerint a régi balatoni „büféskocsi-fíling" már a múlté, silány minőséggel manapság nehéz érvényesülni.Egy jó streetfoodhely onnan ismerhető meg például, hogy használ-e saját készítésű, egyedi receptúra szerint készült szószokat, vagy csak tartósítószerrel „dúsított" tubusosokat, hogy leegyszerűsítse a dolgokat... – árulja el a cégvezető. – Ahol mindenből a legjobb alapanyagot használják, ott biztosan jól jár a vendég, sok helyen éppúgy odafigyelnek arra, hogy helyi, házi, mesterséges adalékoktól mentes, friss hozzávalókból készítsék az ételeket, mint egy jó étteremben. Még a hot dognál sem mindegy, milyen a virsli minősége – teljesen más az íze a magas hústartalmú változatnak. Aki pedig különleges, grillezett hot dogot kínál, annak fel kell kutatnia a legjobban grillezhető virslit.