A nap nem játék, de az árnyék igen

Ahogy annyi mindent, a napvédelmet sem lehet elég korán kezdeni, sőt, a gyermekeknek mindenkinél jobban szükségük van rá. A kicsik akár néhány perc alatt leéghetnek, a bőr pedig „nem felejt": minden napégés növeli a később – akár felnőttkorban – kialakuló bőrrák, azaz melanoma kockázatát.Ezért fontos, hogy a gyermek bőrét legalább SPF 30 faktoros készítménnyel védjük, amit már 20-30 perccel a napra lépés előtt érdemes felkenni, hogy kialakuljon az optimális védőhatás. Legalább kétóránként kenjük be újra a bőrt, különösen, ha víz is éri közben. Ne hagyjuk ki a lábfejet és a fület sem!Erős napon alapvető kiegészítő a (lehetőleg karimás) kalap, az alapszabály pedig a gyermekeknél is érvényes: 11 és 15 óra között egyáltalán ne menjen napra a kicsi!A fejekben sok tévhit él a napozással kapcsolatban; például az, hogy a víz megvéd a káros UV-sugaraktól, pedig az igazság az, hogy a napsugárzás 95%-a a vízfelszín alatt is megtartja az intenzitását... Sőt, az sem véd meg, ha árnyékban tartózkodunk, ugyanis ott is jelentős UV-terhelés éri a bőrt. A szem védelme is fontos: ehhez már a gyermekeknek is szerezzünk be megbízható helyről származó napszemüveget!Fontos, hogy a napvédelem, az azzal kapcsolatos tudnivalók már egészen kicsi korban rögzüljenek a gyermekekben, és váljanak számukra természetessé, a napi rutin részévé! A dm drogérialánc játékos akciókkal tesz ezért, és hívja fel - szakemberek segítségével - a szülők, pedagógusok figyelmét a napvédelem fontosságára. Az idén kilencedik alkalommal meghirdetett „Nap gyermekei" pályázatra például óvodások kreatív árnyékrajzait várják. A fődíjas óvoda játszóterét a dm egymillió forint értékben felújítja, de sok-sok naptej és társasjáték is gazdára talál. S hogy miért pont az árnyék a téma? Nem véletlenül: nap nélkül élet sem lenne, a napsugarak pedig alkalmat adnak rengeteg játékra is. Ki ne látott volna már kisgyermeket, aki a saját árnyékát kergeti? A dm játékos feladata ráirányítja a figyelmet egy egyszerű szabályra: amikor nagyon kicsi a tárgyak, gyermekek árnyéka, akkor tilos a napon tartózkodni, ha viszont az árnyék nagyobb – mint például a gyermek maga –, akkor már biztonságosabb.