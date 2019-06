A kenyér is nemzeti kincs

(X)

A pékséget a Nemzeti Értékek Könyvkiadó kereste meg, beválasztva a győri családi vállalkozást több országos sütőipari vállalkozás közé. Nem véletlenül, hiszen a Bedő Pékség immár 25 éve szolgálja ki a minőségi kenyérre és más finomságokra vágyó közönséget. Sikerét mi sem mutatja jobban, mint hogy a nagy múltú cég folyamatosan bővül, fejleszt, miközben őrzi a hagyományokat is, ötvözve az innovációt a múlt értékeivel.A „Mindennapi kenyerünk" című könyvnek nem véletlenül a kenyér lett a témája: a kenyér érték, amelynek nemes hagyományait az elhivatott pékségek őrzik. Azok, amelyek az új trendek és a folyamatos megújulás mellett is rendre visszanyúlnak az ősi technológiákhoz, a hagyományos értékekhez, hogy még nagyon sokáig élvezhessük a foszlós bélű, ropogós héjú kenyérnek azt az élményét, amit szüleink, nagyszüleink is éreztek egykor.Ez a hagyomány vezérli ma is a Bedő Pékség vezetőjét, Bedő Szilárdot, aki édesapjától vette át a családi üzletet. Egyetlen recepttel, két alkalmazottal indultak, ma pedig már több mint kétszáz helyre szállítják híres búzakenyerüket és a többi finomságot, a komlóvölgyi rozskenyértől a híres Kárpát kenyérig. Közel 300-féle finomság készül a pékségben, a kemencékben naponta több mázsa kenyér és több ezer péksütemény sül. Köztük a család első, eredeti receptje alapján készülő „Bedő Jani búzakenyere", amely huszonöt év elteltével is alázattal és szeretettel, ősi módszerrel, adalékanyagok nélkül készül. „A leghagyományosabb magyar kenyér, ebben rejlik a titka", fogalmazta meg Bedő Szilárd a Mindennapi kenyerünk című könyvben.A szép kiállítású kötetből mindent megtudhatunk a kenyér izgalmas, ezeréves történetéről, a jó kenyér titkáról és a szakma mestereiről; azokról a műhelyekről, amelyek országszerte a pék szakma jövőjének letéteményesei. Köztük a Bedő Pékségről, ahol egy év elteltével is büszkén lapozgatják, olvassák a Mindennapi kenyerünket.