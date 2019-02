A fogkefék titkos élete - ,,Együtt egymásért" dm-pályázat - Biztosan nyertes lesz mindenki

A közönségszavazás győztese osztálykiránduláson vehet részt. A magyar 12 éves gyermekek fogazata a legrosszabb Európában − derült ki tavaly az európai fogorvosok szövetségének (Council of European Dentists) felméréséből. Egy átlagos magyar hatodikosnak háromnál több foga hiányzik, szuvas vagy tömött − ennek oka nagyrészt a megfelelő szájhigiéné, a fogápolás hiánya.

A magyar 12 éves gyermekek fogazata a legrosszabb Európában − derült ki tavaly az európai fogorvosok szövetségének (Council of European Dentists) felméréséből. Egy átlagos magyar hatodikosnak háromnál több foga hiányzik, szuvas vagy tömött − ennek oka nagyrészt a megfelelő szájhigiéné, a fogápolás hiánya.

Győr, munkatársunktólHogy mi a következménye a rendszeresen elmaradó fogmosásnak? Már az első fogmosás nélkül töltött nap végére kialakul egy vékony lepedékréteg a fogakon – ami nagy mennyiségben tartalmaz baktériumokat –, növelve a fogszuvasodás rizikóját, különösen cukorban gazdag étkezés mellett. A fogzománc felpuhul, kalciumtartalma lecsökken, az ellenálló képessége legyengül.Már egyéves kor körül érdemes megvenni a gyermekek első, kicsi fejű, puha és lekerekített sörtéjű gyermekfogkeféjét. Jó pár évnek kell eltelnie, mire a kisgyermek képes a helyes fogmosási technika elsajátítására − már csak azért is, mert az ehhez szükséges finom mozdulatok, mozgáskoordináció kifejlődéséhez idő kell.A fogmosáshoz játékos formában csinálhatunk kedvet; a drogériákban kapható fogmosó homokóra pedig segít, hogy meglegyen a szükséges 2−3 perc.A legfontosabb persze a jó példa: ha a gyermek azt látja, hogy a családban természetes a reggeli és esti fogmosás, számára is azzá válik!A gyermekek szájhigiénéjén kíván javítani a dm, amely szakmai partnerével idén is 10 ezer gyermek fogápolását támogatja a Mosolygó fogacskák program keretében. A pályázatban arra kérik az alsó tagozatos osztályokat, hogy mutassák meg, mit csinálhat a fogkeféjük, amikor nem használják. Elszabadulhat a gyermekek fantáziája: egy fotón kell bemutatni, hogy ők milyen magánéletet képzelnek el a fogkeféknek.A pályázatra február 11-től március 10-ig lehet jelentkezni:oldalon.A pályázaton mindenki nyer, hiszen 2019-ben is fogápolási kezdőcsomagot kap az első 10 ezer pályázó diák. A fődíj pedig – ez lesz a zsűri által kiválasztott legkreatívabb pályázat jutalma – a pályázó csapat osztálytermének felújítása összesen 1 millió forint értékben. Ezenfelül a leggyorsabban pályázó 100 osztály fogorvosi játékkészletet nyer, hogy a „tudományos felfedezéseknek" se legyen akadálya. Sőt, a közönségszavazással kiválasztott különdíjas közösség osztálykiránduláson vehet részt.