A barnából kevesebb is laktat

Aki kóstolt már ilyen minőségi pékárut, azt a magasabb árat is szívesen kifizeti érte, hiszen tapasztalhatta, hogy a teljes kiőrlésű, barna vagy magos kenyér laktatóbb és hamarabb eltelít, mint a hagyományos fehér kenyér, ezért kevesebb is elég belőle. Köszönhető ez többek között a magasabb rosttartalomnak, amely jó hatással van az emésztésre, nem beszélve a különböző gabonafajták – tönkölybúza, rozs – jótéteményeiről.A megszokott barna kenyerek mellett nagy sláger a szénhidrátcsökkentett, light kenyér és cipó, melynek akár 40%-kal kevesebb a szénhidráttartalma. A titok a speciális lisztkeverék, amely gyakran különleges, jótékony hatású malátalisztet is tartalmaz. Nemcsak kenyér, hanem buci és pogácsa is kapható szénhidrátcsökkentett változatban, ami a diétázóknak és a fogyókúrázóknak is jó hír.Az édesszájúak örömmel vehették észre a jobb pékségekben, hogy immár az édes kedvenceik is kaphatók egészséges változatban. Például a croissant, amely teljes kiőrlésű lisztet és különböző magvakat – napraforgó-, szezám- vagy lenmagot – tartalmaz, s mindezt házi lekvár koronázza meg. Sőt, akár teljes kiőrlésű lisztből sütött fonott kalácsot is vásárolhatunk – a fenti finomságok mellett ez a nagy kedvenc a Bedő Pékségben is, amelynek ez a saját fejlesztésű kalács az egyik specialitása. Nem is kapni máshol a környéken, így igazi kuriózumnak számít. Kevésbé édes, mint a fehér kalács, de a puhasága, formája, íze igazi csemegét ígér. Sőt, az a tapasztalat, hogy a legválogatósabb gyerekek sem reklamálnak, ha teljes kiőrlésű kalácsra kerül a nagyi finom lekvárja...Következő cikkünket keressétek szeptemberben, amelyben tippeket, ötleteket adunk arra, hogy mit érdemes fogyasztani tízóraira, uzsonnára, mit vigyünk magunkkal egy hosszabb túrára, hogy az egészséges és változatos legyen.