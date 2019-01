A 2019. évi fontosabb adóváltozások - Vállalkozói kisokos, különkiadás

Ha tudni akarod az utat, azokat kérdezd, akik visszafelé jönnek.

Kínai közmondás

Győr, munkatársunktól

2020. január 1-től az új lakóingatlanok értékesítésekor megszűnik majd a kedvezményes, 5%-os adókulcs.

Az autó bérleti díjának áfája 50%-ban igazolás nélkül is levonható.

mz@masc.hu e-mail-címen. Amennyiben bármelyik változás részletesebben érdekli Tisztelt Olvasóinkat, kérjük, keressék szakértőnket aze-mail-címen.

Személyi jövedelemadó, cafeteriaKét eltartott esetében a családi kedvezményre jogosultak eltartottanként 116.670 Ft helyett 133.330 Ft-tal csökkenthetik az összevont adóalapba tartozó jövedelmüket. Az egy, illetve három eltartott esetében a korábbi összegek – 66.670 Ft és 220.000 Ft eltartottanként – változatlanok maradtak.Tovább folytatódik a cafeteria-rendszer leépítése – a jövőben lényegében kizárólag a SZÉP-kártya három alszámlájára utalt támogatás minősül kedvezményes adózás mellett adható béren kívüli juttatásnak.Eltörlésre kerül a munkavállalók számára adható 5 millió forintos lakáscélú támogatás, a sportrendezvényre korlátlan összegben adható belépőjegy, valamint a kockázati biztosítások díjának munkáltató által átvállalt összegének adómentessége.A magánszemélyeket követően a NAV már az egyéni vállalkozók számára is el fogja készíteni az adóbevallás-tervezeteket. Ezzel összefüggésben az egyéni vállalkozók adóbevallásának határideje február 25-ről május 20-ra változik.2019. január 1-től nem számítanak ingatlan-bérbeadásból származó bevételnek a bérbevevő által megtérített közüzemi díjak (ha a bérleti díj nem tartalmazza azokat).Társasági adóÚj lehetőség azonos tulajdonosi körrel (min. 75%) rendelkező társaságokból álló cégcsoportok számára a csoportos adóalanyiság, amelynek lényege, hogy a több cégből álló csoport közös adóalapot állapít meg, azaz a csoporton belüli esetleges negatív adózás előtti eredményt figyelembe lehet venni a csoport többi tagjának adóalapjánál. Aki élni szeretne ezzel a lehetőséggel, mindenképpen konzultáljon előzetesen a könyvelőjével vagy adótanácsadójával.Megszűnik az előadó-művészeti szervezetek adókedvezményre jogosító támogatása.Az eredménytartalékból a lekötött tartalékba helyezhető fejlesztési tartalék összege 500 millió forintról 10 milliárd forintra emelkedett.A munkahelyi óvoda (legalább 80%-ban a saját dolgozók gyermekeit fogadja) üzemeltetésével kapcsolatos költségek ezentúl csökkentik a társasági adóalapot.Az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházások körébe januártól a felújítások is beletartoznak, a kedvezmény ezekre is érvényesíthető lesz.Általános forgalmi adóTalán a legtöbb vállalkozást érdeklő és érintő változás a személygépkocsi bérleti díja áfatartalmának levonhatóságában bekövetkező módosítás. A magáncélra is használt céges személygépkocsi bérleti díjának áfája – a vállalkozás tisztán áfaköteles tevékenysége esetén – 50%-ban igazolás (pl. útnyilvántartás) nélkül is levonható.Az alanyi adómentesség értékhatára évi 8 millió forintról 12 millió forintra növekszik.2020. január 1-től az új lakóingatlanok értékesítése ismét 27%-os adókulcs alá fog tartozni, azaz megszűnik majd a kedvezményes, 5%-os adókulcs. A kedvezményes adókulcs 2023. december 31-ig alkalmazható azokban az esetekben, ahol 2018. november 1. napján jogerős építési engedélye volt az épülő ingatlannak, vagy azt építésiengedély-kötelezettség hiányában a fenti időpontig bejelentették az illetékes hatóságnak.Kedvezményes adókulcs – 18% helyett 5% – alkalmazható 2019. január 1-jét követően az ESL és UHT tejek forgalmazása esetén.KIVAEmelkedik az adóalanyiság választására vonatkozó bevételi értékhatár (500 millió forint helyett 1 milliárd forint), illetve az adóalanyiság megszűnését eredményező értékhatár (1 milliárd forint helyett 3 milliárd forint) is. Ezen módosításokkal a jogalkotó célja kimondottan az adónem igénybevételi lehetőségeinek kibővítése volt.Szociális hozzájárulási adóEgészségügyi hozzájárulás (eho) helyett ezentúl 19,5% mértékű szociális hozzájárulási adót kell majd fizetni például a béren kívüli juttatások, az osztalék, a vállalkozói osztalékalap, az árfolyamnyereségből származó jövedelem után. A korábban 450.000 Ft/év ehofizetési felső határ helyébe a minimálbér 24-szerese lép, mint felső határ.