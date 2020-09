A klímaváltozás ellen helyben is tehetünk

A klímaváltozás hatása nemcsak globálisan, hanem megyei szinten is érezhető, jelentős problémákat okoz a lakosság számára. Az éghajlatban történt változásokból eredő kihívások kezeléséhez és a változásokat előidéző okok csökkentéséhez összehangolt cselekvés szükséges. Az elképzelések megvalósításához azonban anyagi forrásokra is szükség van.

A szén-dioxid-kibocsátást kell csökkenteni

Győr-Moson-Sopron megye üvegházhatású gáz (ÜHG) leltára alapján a szén-dioxid-kibocsátás nagysága a 2015-re vonatkozó adatok alapján a nagyipari fogyasztók nélkül megközelíti a 2,5 millió tonnát. A kibocsátás legnagyobb része (1,71 millió tonna) az energiafogyasztásból, azon belül is a földgázhasználatból (980 ezer tonna) ered. A nagyipari fogyasztók is elsősorban földgázt és villamosenergiaforrást használnak. A megyében az ÜHG-kibocsátás szempontjából jelentősnek tekinthető a közlekedésből származó károsanyag nagysága is (610 ezer tonna), azonban a mezőgazdasági tevékenységből (135 ezer tonna) és a hulladékokból (28 ezer tonna) származó terhelés már nem számottevő. A megyében az erdőterületek nagysága 80.700 hektár, ami 127 ezer tonna ÜHG elnyelésére képes. Belátható tehát, hogy nincs más lehetőség, mint csökkenteni a kibocsátás mértékét.

Az épületek fűtésén lehet spórolni

Németh Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke kifejtette, a fő cél, hogy a megújuló energia minél szélesebb körű használata mellett az épületek energiafelhasználását csökkentsük. A falak, tetők hőszigetelésére, a nyílászárók cseréjére, megújuló energiából származó fűtésre, az önkormányzati intézmények régi épületeinek energetikai korszerűsítésre 2017-től összesen 5 milliárd forint állami támogatás érkezett 50 megyei településre.

– A legkörnyezetbarátabb energia a fel nem használt energia, hiszen nemcsak szén-dioxid-kibocsátás nincs, de megtermelni sem kell – állapította meg Németh Zoltán.

Az elnök lapunknak azt is elmondta, olyan épületek kellenek, amelyeket könnyebb fenntartani, mert a környezetkímélő energiaellátás nem kerül annyi pénzbe. Az épületek fenntartásán ilyen módon megspórolt pénzből több jut más területekre és a közösségek javára. Azt is fontos megjegyezni, hogy a felújított épületek például klímaberendezés nélkül is hűvösebbek a nyári forróságban, s a hatékonyság mellett esztétikailag is szebbek, jobb közérzetet adnak a használóknak.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat saját épületeinek korszerűsítését is elvégzi, melyre a közeljövőben mintegy 730 millió forintot fordítanak.

Környezetbarát a kerékpáros-közlekedés

A közúti közlekedésben a legnagyobb ÜHG-kibocsátás a megyénkben a teherszállításhoz köthető (51%), amitől az egyéni közlekedés (44%) csak alig marad el. A tömegközlekedéshez köthető a legkisebb CO2- kibocsátás, amit elsősorban a tömegközlekedésben használt járművek alacsony száma magyaráz. Egyértelmű tehát, hogy a kerékpározás az egyik leginkább környezetbarát közlekedési mód. A biztonságos biciklizéshez azonban utak kellenek. Az elmúlt években kerékpárút építésére 18 település 2,1 milliárd forint pályázati pénzt nyert.

– Nem várható el senkitől, hogy környezetbarát közlekedést válasszon, ha nincs kiépítve hozzá a megfelelő infrastruktúra. Meggyőződésem szerint ahhoz, hogy az embereket kerékpározásra csábítsuk, jó minőségű és biztonságos bicikliutakra van szükség. Magam sem szívesen bicikliznék közúton – mondta a megyei közgyűlés elnöke, majd folytatta: – Arra törekszünk, hogy a meglévő kerékpárutakat egy nagyobb rendszer részeként kössük össze.

A vízelvezetés

A klímaváltozás következményeként megnőtt az extrém időjárási jelenségek gyakorisága és intenzitása. Hosszú, száraz időszak után hirtelen lezúduló, özönvízszerű esők érkeznek idén is megyénkbe, amelyek a domb- és hegyvidékeken villámárvíz kialakulásához vezetnek, de elönti az utcákat és a pincéket is. A településeken élők biztonsága érdekében folyamatosan karban kell tartani a csatornákat, ahol nincs, ott építeni kell. Belterületi csapadékvíz elvezetésére, csatornázásra az elmúlt években több mint 2 milliárd forint támogatás érkezett a megye 26 településére. A beruházások egy része már befejeződött, a másik része pedig jelenleg előkészítés alatt áll.

A cikk a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat támogatásával készült.