A Hankook téli abroncsújdonságai

A Hankook márka Koreából származik, és bár középkategóriás abroncs, a minősége sok esetben eléri a prémium kategóriás szintet. A Hankook kínálatában személyabroncs, 4×4/SUV, haszongépjármű, tehergépkocsi és busz gumiabroncsok is egyaránt képviseltetik magukat, legyen szó téli, nyári, és négyévszakos abroncsokról. A Hankook márkát leginkább azoknak javasolják, akik napi rendszerességgel használják az autójukat, minőségi abroncsot akarnak, de nem szeretnének prémium árat fizetni.

A Hankook megbízható és stabil úttartást garantál, és az ár-érték aránya is kiemelkedő. Az elmúlt években folyamatosan új technológiákat dolgoztak ki, hogy az abroncsok a lehető legtöbbet nyújthassák az autósoknak. A 2019-es és 2020-as évben több újdonság látott napvilágot a téli abroncsok között. Személyautókra a Hankook Winter i*cept evo3 W330 került piacra 2020-ban, ugyanebben az évben egy új terepjáró abroncs is színesítette a Hankook termékpalettáját, mégpedig a Hankook Winter i*cept evo3 X W330A.

A legújabb Hankook téli abroncs személyautóra: Hankook Winter i*cept evo3 W330

A Hankook Winter i*cept evo3 W330 egy általános téli abroncs, mely havas és nedves viszonyok között is megállja a helyét, és amelyet kifejezetten a hidegebb időkre terveztek. A mintázatában megfigyelhető sirályszárny alakú oldalirányú csatornák a havas utakon történő irányíthatóságért felelnek, mivel tömörítik a havat, így csökkentik a csúszás veszélyét. A szilikakeveréknek köszönhetően az abroncs nagyobb teherbírású, mint elődei, és nedves utakon is jobb teljesítményt nyújt.

Az Autobild 2020-ban két különböző méretkategóriában is tesztelte, mindkét esetben példaszerű minősítéssel zárt. A 245/45 R18 méretkategóriában az ötödik helyen jutott a legjobb húsz közé, összesítésben pedig a 6. helyen végzett, több prémium márkát is maga mögé utasítva. A 225/40 R18 méretkategóriában még ennél is jobb helyezéssel zárt, a 2. helyet sikerült megszereznie, miután a nedves és száraz fékezés tesztjén is a legjobb eredményt hozta. Emellett a legjobb aquaplanning és a legjobb hófékezés díját is megkapta.

A Hankook téli abroncsújdonságai terepjáróra és kisteher járműre

A 2020-as év még egy újdonságot hozott a Hankook tekintetében, mégpedig a Hankook Winter i*cept evo3 X W330A téli terepjáró abroncsot, mely a Hankook Winter i*cept evo3 X W320A továbbfejlesztett változata. Ezt az abroncsot leginkább közúti használatra tervezték, megtartva az előző széria jó tulajdonságait és továbbfejlesztve azt, egy olyan abroncs született, ami a havas és nedves utakon is megállja a helyét, és biztonságos vezetési élményt garantál. A mintázat kialakításának és a speciális szilikakeveréknek köszönhetően az abroncs jobb tapadást és stabilabb irányíthatóságot ér el.

Téli kisteherautó abroncsok tekintetében a Hankook 2019-ben mutatott be új modellt, mégpedig a Hankook Winter i*cept LV RW12, mely standard téli abroncs, és minden olyan kvalitásnak megfelel, amit a téli időjárási viszonyok között elvárhatunk. Az új generációs gumikeverék és a mintázat kialakítása garantálja a jobb tapadást és irányíthatóságot.

