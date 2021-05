A győriekkel virágosít a polgármester

Győrben a tavasz a Covid-járvány lecsengésével a virágosításról szól. Az eddigieknél is sokkal több palánta kerül most az ágyásokba, ugyanis a polgármester felhívására több mint kétezren csatlakoztak a város virágosítási kezdeményezéséhez.

„Látszik, hogy az embereknek megjött a kedve a kertészkedéshez, a hosszú bezártság után mindenki vágyik ki a természetbe. Ezt mutatja, hogy a korábban tapasztalt 400–500 igénylő helyett mintegy két­ezer igény érkezett, ami 40 ezer palánta kiosztását jelenti. Ez a program a virágosítás mellett azért is fontos, mert a bezártság után a lelkünknek is jót tesz, hogy széppé tesszük a környezetünket” – mondta dr. Dézsi Csaba András. A polgármester kiemelte, a szerdai virágosztáson maga is részt vett, és nagyon sok pozitív visszajelzést kapott, hiszen az új helyszínen, az Eszperantó utcai telephelyen az előre elkészített virágcsomagok kiosztása sokkal gördülékenyebben zajlott, mint a korábbi években.

A virágosztásban szintén részt vevő Radnóti Ákos alpolgármester köszönetet mondott a polgármesternek, amiért keretéből hozzájárult, hogy minden igénylő megkaphassa a virágokat. Köszönetet mondott a polgármesteri hivatal és a Győr-Szol munkatársainak is, akik a kiosztásban közreműködtek, amely a szabályok megtartása mellett is flottul, gyorsan zajlott.

A polgármester kifejtette, a Győr-Szol Zrt. mintegy százezer egynyári virágot ültetett el a napokban, és nemcsak a belvárosban, hanem a többi városrészben is, mert Győr minden területe egyaránt fontos. „A munkából magam is kivettem a részem, ültettem virágot például a Mártírok útja melletti virágágyásba, és az adyvárosi tó melletti területre is. Előbbiben a palánták a 750-es számot formázzák, utalva az idei jubileumra. Győr királyi várossá válásának évfordulója is egy olyan esemény, amely minden győri ünnepe, hiszen a közös történelmünk, közös gyökereink meghatározó momentumára emlékezünk. Örülök, hogy a járványhelyzet enyhülésével most már valóban a közös ünneplésre készülhetünk, és olyan programokat tervezhetünk, amelyeket nem az online térben, hanem személyesen lehet majd követni.”

„Ahogy a megválasztásom idején is mondtam, én 130–140 ezer győri polgármestere vagyok, ezért a város szépítését is a győriekkel közösen képzelem el. Emiatt is örülök, hogy az idén jóval többen csatlakoztak a virágosítási kezdeményezéshez” – fűzte hozzá a polgármester. Kiemelte, a Polgármesteri vizit a terepen elnevezésű sorozatot is azért indította, hogy bejárjon minden egyes városrészt az adott terület önkormányzati képviselőjével, és az ott élőket meghallgatva ismerje meg a problémákat. „A program azért lehet sikeres, mert a győriek vevők a közös munkára.”

A cikk Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával jött létre.