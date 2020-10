5 tipp, amire figyelj szoba bérlésekor

Kiadó szobát keresel a fővárosban? Nem mindegy számodra, hogy milyen környezetben töltöd időd? A mai kor embere számára a korrekt árak egyaránt fontosak, viszont az igényességet nem szívesen áldoznák fel ezek oltárán. Van-e lehetőség megfizethető áron szobát bérelni napjaink Budapestjén? Milyen szempontokat érdemes figyelembe venni a választás alkalmával? Tarts velünk, és tudd meg, hogyan találhatod meg álmaid kiadó szobáját a fővárosban!

A környék, ami kicsit sem elhanyagolható

Mivel mindennapjaidat töltöd majd Budapest egy adott régiójában, ezért korántsem mindegy, hogy milyen állapotok uralkodnak ott. Nemcsak a közbiztonságra gondolunk, hanem például a lépcsőház állapotára, lakóira, a környék rendezettségére. Vannak, akik kifejezetten kerülnék a forgalmas belvárost, mások számára pedig az oktatási intézmények közelsége miatt éppen ez a fontos. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a tömegközlekedés elérhetősége, a bevásárlási lehetőségek legalább ilyen lényegesek a kiadó szobaválasztás alkalmával.

Mennyi az annyi?

Mindegy, hogy a 9. kerület a célterület, vagy a főváros más kerületeibe költöznél, a várható költségek mellett biztosan nem mehetsz el. A kiadó szoba mellett rendszerint azok döntenek, akik spórolni szeretnének, és életvitelük, családi állapotuk nem is teszi szükségessé, hogy egy teljes ingatlant béreljenek. Ha Te is a budapesti kiadó szobák kínálatából válogatnál, akkor abban biztos lehetsz, hogy kevesebbe fog kerülni, mintha egyedül bérelnél lakást. Ugyanakkor szükség esetén megéri a kiadó lakások, házak között is körülnézni, melyek minden korábbinál szélesebb választékban állnak rendelkezésre.

Lakótárs, ami kritikus pont lehet

Ha cél a kiadó szoba, akkor valószínűleg nem úszhatod meg azt, hogy egy idegen emberrel oszd meg a lakás bizonyos részeit. Nagyon fontos tehát, hogy együttműködésre képes, korrekt, megbízható lakótársat fogj ki. Hogyan lehetséges ez? A Global Best Property Zrt. azt javasolja, hogy olyan cég segítségét érdemes kérni, amely kifejezetten megbízható bérlőknek ad ki, tehát jó eséllyel zökkenőmentes lesz az együttélés. Ha van rá mód, akkor barátoddal, barátnőddel is összeköltözhetsz, így garantáltan jó hangulat uralkodik majd mindig a lakásban.

Rezsiköltség a bérleti díjban?

A kiadoszobabudapest.hu szerint a várható költségekkel összefüggésben a rezsiről is érdemes szót ejteni. Gyakran előfordul, hogy a fix rezsiköltség a szoba bérleti díjába be van építve. A fürdőszoba és a konyha általában közös használatban van, de olyan kiadó szobák is megtalálhatóak a kínálatban, melyek komplett lakrészként funkcionálnak, tehát külön fürdőszoba, főzőfülke, toalett is tartozhat hozzájuk. Ezek kifejezetten népszerűek azok körében, akik szeretnének elszeparálódni a lakótársaktól, és saját életüket kívánják élni anélkül, hogy otthon bárkivel is összefutnának.

Megbízható szerződéskötés korrekt feltételekkel

Mielőtt azonban lecsapsz az első szembejövő ajánlatra, érdemes átgondolnod, mennyire fontos számodra a megbízhatóság. Ha elkerülnéd, hogy egyik napról a másikra ki akarjon rakni a tulaj az ingatlanból, indokolatlan problémák forduljanak elő, vagy gyakran váratlan vendégként toppanjon be az ingatlan tulajdonosa, akkor megéri kifejezetten szobakiadással foglalkozó cég segítségét kérned. Itt garantált a korrekt, minden részletre kiterjedő szerződéskötés, ráadásul fix időtartamra történik az, mely alatt biztonságban érezheted magad, és tudod, hogy nem kell két hét múlva újabb albérlet után keresgélni.

