3D-ben is tündököl a Felirat

Szinte nincs is olyan építőipari beruházó cég, amellyel ne lett volna közös munkája a győri vállalkozásnak. A reklámszakma színvonalának fejlesztése mellett elkötelezett Felirat több, mint 26 éves tapasztalattal rendelkezik a reklámeszközgyártás területén, ez idő alatt számos díjat és minősítést bezsebelt.A cég vezetői időben felismerték azt is, hogy egyre nagyobb az igény a minőségi feliratrendszerekre, a gyártócsarnokoktól a kereskedelmi és vendéglátóipari cégeken át egészen a közigazgatási és nonprofit szektorig. Ezeknek a cégeknek igény szerint nemcsak reklámeszközöket, hanem szinte bármilyen egyedi termékgyártás körébe tartozó tárgyat – például összeszerelő munkaasztalokat – is gyártanak.Az összetett feladatok megkövetelik a folyamatos műszaki fejlesztést, ezért tavaly – részben pályázati forrásból – csúcstechnológiát képviselő megmunkálógéppel, köztük egy speciális CNC élhajlító és lézerhegesztő géppel gazdagodott a cég eszközparkja.– Hiszünk abban, hogy csak innovatív kivitelezési háttérrel, minőségi alapanyagokból lehet magas színvonalú, hatékony reklámeszközöket és egyedi termékeket létrehozni. Megrendelőink bátran hagyatkozhatnak a szakmai tapasztalatunkra, olyan stabil kivitelezői hátteret biztosítunk számukra, amelyre hosszú távon számíthatnak – mondja Varga Péter, a cég egyik ügyvezetője.Az új beruházások még komplexebb, magas műszaki tartalmat igénylő munkák elvállalását teszik lehetővé. A komplex feliratozási munkákat intézmények, bevásárlóközpontok, mezőgazdasági és ipari létesítmények, vendéglátóhelyek és kiállítóhelyek rendelik meg, de neves díszlettervezők, belsőépítészek és építész irodák is a Felirat rendszeres megrendelői közé tartoznak.Tavaly májusban pedig a győri vállalkozás rendezte meg a Magyar Fényreklámgyártók Szövetségének szakmai fórumát, melyen 12 hazai világítóreklám-gyártó cég munkatársai vitatták meg az új fejlesztéseket, technológiai újdonságokat.