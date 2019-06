31 féle életérzés a 31! happening Győrben - fotók

Helyszín: Radó-sziget, Vársétány, Bécsi kapu tér

Szervező: Győri Művészeti és Fesztiválközpont

További infó:

http://www.mufegyor.hu/hu/esemenyek/31-3-folyo-1-sziget-osszmuveszet

Facebook:

Instagram: 31_gyor 2019. július 12-14.Helyszín: Radó-sziget, Vársétány, Bécsi kapu térSzervező: Győri Művészeti és FesztiválközpontTovábbi infó: www.31gyor.hu, Facebook: www.facebook.com/31gyor Instagram: 31_gyor

(X)

A #FUNtime Nagyszínpadon gazdag zenei kínálat várható, fellép többek között a Bagossy Brothers Company, a Kaukázus, a PASO, az aurevoir., a The Carbonfools és a Soulwave. Árnyas fák alatt, lampionok hangulatos fényei mellett igazi, egyedülálló koncertélmények várnak rád és a barátaidra.„Őrületes hangulat, felejthetetlen élmények, fantasztikus kezdeményezés" ‒ így jellemezték Magyarország élvonalbeli hiphop táncosai az első 31! happening-et. A hiphop lényege az önkifejezés, a zene lüktetésének visszaadása, figurakészlete változatos és a koreográfiák gyakran improvizációs úton születnek. Gyere és légy részese a workshopoknak, bemutatóknak, versenyeknek és szurkolj a kedvenceidnek!Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy fényekbe és színekbe csomagoljuk a helyszínt. Sötétedés után megelevenedik a csodálatos Atlantisz a győri Püspökvár falán. Titkok öltenek formát és fényeket a Bécsi kapu téren. Az évnek csak ebben a szakaszában látható egy különleges, egyedi, alapvetően rejtőzködő organizmus, a fénylő “Győri Juhar", amely ezeken az éjszakákon megnyitja a tudás kapuját, mely egészen lélegzetelállító, holografikus látványt nyújt. Újjáéled a Radó-szigeten található Vénusz-szobor, az ősi istennő legendája interaktív szoborvetítésünk által. Hatalmas, világító virág fényinstalláció is a helyszínre érkezik, ahol a szirmokat a barátaiddal zárhatod és nyithatod. Óriás vízililiomok nyílnak a Rába folyón, melyeknek a színeit Te változtathatod egy applikáció segítségével. Felejthetetlen élmények várnak, amiket kár lenne kihagyni!Hozzánk nem kell különösebb rajztudás, csak a kreativitásod, a fantáziád és a jókedved. Hagyd a lenyomataidat a molinóinkon, és járulj hozzá a 31! közösségi alkotásához.Gyere el Győrbe, és légy részese Te is a 31! életérzésnek! :)Kövess minket Facebook-on és Instagram-on is!