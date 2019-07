31-féle életérzés a 31! Happeningen

www.31gyor.hu Infó és program:

A zene, a tánc, az irodalom, a képzőművészet, a fotó, az építészet és a fény is jelen lesz a második „31! – 3 folyó, 1 sziget, összművészet" happeningen július 12−14. között a Radó-szigeten. A rendezvény idén is számos élményt tartogat.Az árnyas fák alatt, a lampionok fénye mellett egyedülálló koncertélmények várnak az idelátogatókra, fellép a Bagossy Brothers Company, a Kaukázus, a PASO, az Aurevoir., a The Carbonfools és a Soulwave.A tavaly nagy sikerrel zajló #VersChaten fiatal, Győrhöz kötődő szerzők mutatják be a kifejezetten erre az eseményre írt alkalmi versüket, míg az Irodalmi Chillezgetősben szombaton Simon Márton könyvbemutatója, vasárnap Varró Dániel és Molnár György zenés irodalmi estje várja a közönséget. A társasjátékok szerelmesei pedig kimondottan erre a rendezvényre készült újragondolt játékokkal és óriás jengával játszhatnak.Idén is nagy szerepet kapnak a közösségi programok: festések, rajzolások és élmény­festések – számos helyi művésszel, de itt lesznek Magyar­ország élvonalbeli hiphop­tánciskolái is.Sötétedés után pedig fényköntösbe öltözik a helyszín: többek között a csodás Atlantisz kerül a győri Püspökvár falára, két óriás fényinstalláció érkezik, és újjáéled a Radó-szigeti Vénusz-szobor egy interaktív szobor­vetítés által. A rendezvény – fiatal kora ellenére – elnyerte a Minő­ségi Európai Fesztivál címet és a Városmarketing Gyémánt Díját is.