Győrbe érkezik a 100 Tagú Cigányzenekar

Forrás: Győr Projekt

A 138 kiváló muzsikusból álló formáció idén ünnepli fennállásának 40. évfordulóját, a jubileum alkalmából pedig egy fantasztikus koncertturné részeként Győrbe érkezik a zenekar.

A 100 Tagú Cigányzenekar november 21-én 19 órától az Audi Aréna Győrben kápráztatja el a közönséget szenvedélyes, energikus, páratlan hangzásvilággal bíró zenéjükkel, mely az elmúlt négy évtizedben meghódította a világot. Vona Tibor, a TBG Production ügyvezetője elmondta: hosszú évekre nyúlik vissza az együttműködése a zenekarral, inspiráló a közös munka és az előadások is, melyek minden generációt megszólítanak.

A kuriózum az, amit a művészek képviselnek, egyedi látványvilágot és koncertélményt hoznak a városba. A hangzást a monumentális vetítés koronázza meg, szecessziós képkeretben remekművek tárulnak a közönség elé

– fogalmazott.

Danyi Lőrinc felidézte a 100 Tagú Cigányzenekar alakulásának pillanatait, melyet 1985 áprilisában egy szomorú esemény inspirált. Az akkori prímáskirály temetésére a hagyományok szerint több száz zenész gyűlt össze az ország több városából. Régi cigány szokás szerint, muzsikával kísérték végső útjára a felejthetetlen zenészt és nótaszerzőt, id. Járóka Sándort. A jelenlévők közül sokan úgy gondolták, nem csak a fájdalmas eseménynek kellene összehoznia a kiváló muzsikusokat.

Ezek után az alapítók – Berki László, Mészáros Tivadar, Boross Lajos – nekifogtak, több hónap eredményes előkészület után, 1985. november 2-án megalapították hivatalos nevén a „Budapest Cigányzenekar Országos Kulturális Egyesületet”.

Szombati-Serfőző Eszter, a Győr Projekt Kft. ügyvezetője arról beszélt, hogy kulturális rendezvényeikkel igyekeznek széles műsorkínálatot nyújtani a városban, mind a győrieknek, mind az ide látogatóknak.

Győr rendkívüli értékekkel bír. Fontos, hogy egész évben minden ízlést kielégítő színes programokkal kedveskedjünk. Megtiszteltetés, hogy a Hungarikum- és Magyar Örökség-díjas 100 Tagú Cigányzenekar nálunk, az Audi Aréna Győrben koncertezik november 21-én

– emelte ki.

Jegyek itt kaphatók: https://jegymester.hu/production/610555/100-tagu-ciganyzenekar/61000941