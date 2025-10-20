október 20., hétfő

Vendel névnap

+14
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hirdetés

1 órája

Vigyázzunk szemünk egészségére a digitális korban!

Címkék#kékfényszűrő#szemüveg#monitor

Reggel a telefon fényére nyitjuk ki a szemünket, napközben a monitort bámuljuk, este pedig sorozatot nézünk a laptopon – a digitális kijelzők észrevétlenül uralják mindennapjainkat. A szemünk azonban nem erre a folyamatos közeli fókuszálásra lett „tervezve”, ezért a képernyők előtt töltött hosszú órák komoly megterhelést jelentenek a szem számára.

PR cikk
Vigyázzunk szemünk egészségére a digitális korban!

Forrás: shutterstock

A legnagyobb kockázatnak azok vannak kitéve, akik munkájuk vagy tanulmányaik miatt napi több órán át nézik a monitort, de a szabadidőben történő böngészés, közösségimédia-használat és videónézés is hozzáad ehhez a terheléshez. A tünetek sokszor észrevétlenül alakulnak ki: homályos látás, könnyezés, fejfájás, szemszárazság vagy égő érzés mind árulkodó jelek lehetnek.

A jó hír az, hogy kis odafigyeléssel sokat tehetünk szemünk egészségéért. A szakemberek az úgynevezett 20–20–20 szabályt ajánlják: minden 20 perc képernyőzés után nézzünk legalább 20 másodpercig 20 lábnyira (kb. 6 méterre) lévő pontra. Ez segít pihentetni a fókuszáló izmokat és csökkenti a fáradtságot. Érdemes gyakrabban pislogni is – a monitor előtt ugyanis hajlamosak vagyunk kevesebbszer pislogni, ami szemszárazsághoz vezethet. Fontos, hogy évente egyszer látogassunk el szemvizsgálatra is, hogy időben kiderüljön az esetleges látásromlás vagy más szemprobléma.   

A kékfény-szűrős szemüvegek és kijelzőbeállítások (éjszakai mód, meleg fény) szintén hasznosak, hiszen a kijelzők által kibocsátott nagy energiájú kék fény hosszú távon megterhelheti a retinát és zavarhatja az alvási ciklust. Emellett a megfelelő megvilágítás és a monitor helyes elhelyezése is sokat számít: a kijelző legyen kissé a szemmagasság alatt, és legalább 50–70 centiméter távolságra tőlünk.

Sokan nem is sejtik, mennyit számít az éves szemvizsgálat, a látásromlás ugyanis fokozatosan, szinte észrevétlenül következik be. A rendszeres ellenőrzés segít időben felismerni a problémákat, legyen szó szemszárazságról, fénytörési hibáról vagy kezdődő elváltozásokról.

Októberben, a Látás hónapja alkalmával a Trend Optikák országszerte ingyenes, teljes körű látásellenőrzést kínálnak. A vizsgálat nemcsak a dioptriát méri, hanem a szem általános egészségi állapotát is felméri – így mindenki képet kaphat arról, mennyire viseli jól szeme a digitális életmód terhelését.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu