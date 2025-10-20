Vigyázzunk szemünk egészségére a digitális korban!

A legnagyobb kockázatnak azok vannak kitéve, akik munkájuk vagy tanulmányaik miatt napi több órán át nézik a monitort, de a szabadidőben történő böngészés, közösségimédia-használat és videónézés is hozzáad ehhez a terheléshez. A tünetek sokszor észrevétlenül alakulnak ki: homályos látás, könnyezés, fejfájás, szemszárazság vagy égő érzés mind árulkodó jelek lehetnek.

A jó hír az, hogy kis odafigyeléssel sokat tehetünk szemünk egészségéért. A szakemberek az úgynevezett 20–20–20 szabályt ajánlják: minden 20 perc képernyőzés után nézzünk legalább 20 másodpercig 20 lábnyira (kb. 6 méterre) lévő pontra. Ez segít pihentetni a fókuszáló izmokat és csökkenti a fáradtságot. Érdemes gyakrabban pislogni is – a monitor előtt ugyanis hajlamosak vagyunk kevesebbszer pislogni, ami szemszárazsághoz vezethet. Fontos, hogy évente egyszer látogassunk el szemvizsgálatra is, hogy időben kiderüljön az esetleges látásromlás vagy más szemprobléma.

A kékfény-szűrős szemüvegek és kijelzőbeállítások (éjszakai mód, meleg fény) szintén hasznosak, hiszen a kijelzők által kibocsátott nagy energiájú kék fény hosszú távon megterhelheti a retinát és zavarhatja az alvási ciklust. Emellett a megfelelő megvilágítás és a monitor helyes elhelyezése is sokat számít: a kijelző legyen kissé a szemmagasság alatt, és legalább 50–70 centiméter távolságra tőlünk.

Sokan nem is sejtik, mennyit számít az éves szemvizsgálat, a látásromlás ugyanis fokozatosan, szinte észrevétlenül következik be. A rendszeres ellenőrzés segít időben felismerni a problémákat, legyen szó szemszárazságról, fénytörési hibáról vagy kezdődő elváltozásokról.

Októberben, a Látás hónapja alkalmával a Trend Optikák országszerte ingyenes, teljes körű látásellenőrzést kínálnak. A vizsgálat nemcsak a dioptriát méri, hanem a szem általános egészségi állapotát is felméri – így mindenki képet kaphat arról, mennyire viseli jól szeme a digitális életmód terhelését.