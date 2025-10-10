Vezetés közben életmentő a jó látás

A volán mögé ülve minden döntésünk ezredmásodperceken múlik. Egy hirtelen fékezés, egy előzés vagy egy váratlan gyalogos felbukkanása – mind olyan helyzetek, ahol a jó reakcióidő és a megfelelő látás együtt életet menthet. Aki rendszeresen részt vesz szemvizsgálaton, nemcsak saját biztonságát védi, hanem másokét is.

A vezetés során az információk több mint 90 százalékát a látásunkon keresztül érzékeljük. A távolságok felmérése, a közlekedési táblák felismerése, a sebességérzékelés és az éjszakai tájékozódás mind a szemünk precíz működését igényli. Ha valaki nem lát élesen, az agy késve reagálhat a vizuális ingerekre – és a reakcióidő néhány tizedmásodperces növekedése is végzetes lehet.

A látásélesség mellett a perifériás látás is kulcsfontosságú: ennek köszönhetően vesszük észre, ha egy másik jármű közeledik oldalról, vagy ha egy gyalogos lép az úttestre. A mélységérzékelés és a kontrasztlátás pedig a követési távolság helyes megítélésében és a rossz látási viszonyok közti közlekedésben (például esőben vagy ködben) játszik főszerepet.

A Trend Optika rendelőiben gyakori panasz, hogy valaki nappali fényben még jól lát, de szürkületben vagy éjszaka már bizonytalanul vezet. Ez legtöbbször nem csak fáradtság, hanem a látáskorrekció – például a megfelelő szemüveg – hiányát jelzi. A napközben jelentkező gyakori könnyezés, szemfáradás vagy homályos látás is utalhat arra, hogy a szem túlerőltetett, mert dioptriahiány miatt folyamatosan próbál élesíteni. Ilyenkor a szemizom állandóan dolgozik, ami fáradtságérzethez és fejfájáshoz is vezethet – ez pedig szintén növeli a kockázatot vezetés közben.

Sokan észre sem veszik, hogy romlott a látásuk – különösen, ha a változás lassan következik be. Az autóvezetésnél azonban a legkisebb látásromlás is kockázatot jelenthet. A rövidlátók nehezebben olvassák el a távoli táblákat, míg a távollátók fáradékonyabbak lehetnek hosszabb vezetés során, különösen éjszaka, amikor a pupilla tágabb, és a szem fókuszálása nehezebb. A zöldhályog pedig eleinte csak a perifériás látást szűkíti, így sokan nem is tudnak róla, hogy egyre kisebb látómezővel vezetnek.